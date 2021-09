Im vierten Anlauf siegt Josep Guardiola erstmals gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea. Im Topspiel der Premier League bringt ein Treffer die Entscheidung und dem spanischen Startrainer einen Vereinsrekord bei Manchester City. Stadtrivale Man United hadert derweil spät und doppelt.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat am 6. Spieltag der englischen Premier League die erste Niederlage der Saison kassiert. Im Spitzenspiel gegen Fußballmeister Manchester City unterlagen die von Thomas Tuchel trainierten Londoner zu Hause mit 0:1 (0:0). "Wir haben das Spiel verloren, und City hat den Sieg verdient", räumte Tuchel beim Sender BT Sport ein. Seiner Mannschaft habe die Frische gefehlt. "Wir waren nicht gut genug, um uns von dem Druck zu befreien und ihnen wehzutun. Wir waren einfach nicht auf unserem besten Niveau."

Durch das goldene Tor von Gabriel Jesus (53.) schafften Josep Guardiola und Co. den ersten Sieg gegen Tuchels Chelsea. Die bisherigen drei Duelle in Pokal, Liga und Königsklasse gingen alle an den ehemaligen BVB-Coach. Mit dem Erfolg in einem taktisch geprägten Spiel zog Man City nach Punkten in der Tabelle mit Chelsea gleich, überholte den Konkurrenten aber wegen der besseren Tordifferenz. Guardiola stellte mit dem Erfolg zudem eine Vereins-Bestmarke auf. Der Spanier fuhr seinen 221. Sieg mit Manchester ein und überholte damit Klub-Legende Les McDowall. Der 50-Jährige benötigte mit 304 Spielen nur rund halb so viele Partien wie McDowall (592) für diese Leistung.

Nachdem beide Trainer im Ligapokal unter der Woche einige Stammkräfte geschont hatten, setzten Tuchel und Pep Guardiola weitestgehend auf ihre jeweiligen Bestbesetzungen. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner, der im Ligapokal gegen Aston Villa (4:3 n.E.) getroffen hatte, durfte bei Chelsea neben Romelu Lukaku von Beginn an spielen, während sein DFB-Kollege Kai Havertz zunächst auf der Bank saß. Der Ex-Leverkusener kam nach einer Stunde für N'Golo Kanté ins Spiel.

Im Parallelspiel kassierte Manchester United mit Superstar Cristiano Ronaldo eine überraschende Heimniederlage gegen Aston Villa. Gegen das Team aus Birmingham setzte es im Stadion Old Trafford ein 0:1 (0:0) durch einen späten Treffer von Kortney Hause (88. Minute). Pech für Manchester United: In der Nachspielzeit vergab Bruno Fernandes (90.+3) einen Elfmeter.