Der FC Bayern greift im Sommer ganz tief in die Tasche. Für über 100 Millionen Euro wechselt Harry Kane von den Spurs an die Säbener Straße. Seither trifft er immer. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft holt sich beim 7:0 einen Vereinsrekord. Am Sonntag wartet eine neue Herausforderung auf ihn.

Harry Kane liefert weiter ab. Der Superstar der Bundesliga trifft und trifft und trifft. Beim 7:0 des FC Bayern München gegen den VfL Bochum traf der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gleich dreimal. Damit schnappte sich der 100-Millionen-Euro-Mann einen Vereinsrekord des FC Bayern München und schüttelte dabei die Vereinslegende Gerd Müller ab.

Kane bringt es nach seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen nun auf sieben Tore, zwei mehr als Müller im Jahr 1965 und auch zwei mehr als Miroslav Klose 2007 und Mario Mandzukic 2012. "Ich bin sehr froh, wenn ich meinen Teil mit Toren beitragen kann und hoffe, dass noch viele folgen werden", sagte Kane, der mit links, mit rechts und per Elfmeter traf und jetzt drei Treffer mehr als der VfL Bochum in der Spielzeit erzielt hat.

Kane war nicht nur aufgrund seiner Treffer der überragende Mann auf dem Platz. Er bereitet nebenbei zwei weitere Tore vor - das 4:0 durch Leroy Sané und das 6:0 durch den jungen Franzosen Mathys Tel, der von Trainer Thomas Tuchel erneut nur eingewechselt wurde. Kein Problem für den 18-Jährigen, der sich längst zu einem Publikumsliebling in der Allianz Arena entwickelt hat.

In Kanes Windschatten blühen Tel & Co. auf

Gegen Bochum konnte Tel von der Bank mitansehen, wie der überraschend von Beginn an aufgebotene Eric Maxim Choupo-Moting den Torreigen schon früh eröffnete. Dann kam Tel und traf, wie schon so oft in dieser Spielzeit. In Kanes Windschatten blühen auch die anderen Stürmer auf. "Es hätte wirklich schwierig werden können, aber alle waren scharf und wir haben unsere Geschwindigkeit auf den Flügeln ausgenutzt. Es war ein wunderbares Spiel, alle waren an ihrem Leistungslimit", sagte Kane und pries vor allen Dingen die "Mentalität" des Rekordmeisters.

An der Spitze der Torjägerliste der Bundesliga steht Kane trotz seines Rekords nicht. Dort thront der Stuttgarter Serhou Guirassy. Der auch auf ntv.de als "Tormonster" bezeichnete guineische Nationalspieler kommt durch seine zwei Traumtore beim 3:1 des VfB gegen den SV Darmstadt bereits seit Freitag auf zehn Treffer in nur fünf Spielen. Der 27-Jährige hat damit einen Rekord von Kane-Vorgänger Robert Lewandowski eingestellt.

Am Sonntag wartet die nächste Aufgabe auf Kane

Auch der Pole kam in seiner Bundesliga-Laufbahn einmal auf zehn Treffer in nur fünf Partien. In der Spielzeit 2020/2021 erreichte er nicht nur diese Marke, sondern verschob die Grenzen der Ligageschichte. Mit seinem Last-Minute-Treffer beim 5:2 über den FC Augsburg überholte er am 22. Mai 2021 den legendären Gerd Müller, dessen 40 Saisontore aus der Saison 1971/1972 über Jahrzehnte unerreichbar schienen.

Mit Guirassy und Kane machen sich nun zwei Spieler auf den Weg, dem mittlerweile bei Barcelona unter Vertrag stehenden Lewandowski diesen Rekord für die Ewigkeit streitig zu machen. "Nein, ich denke von Spiel zu Spiel", sagte Kane auf seine mögliche Ausbeute in seiner ersten Saison in Deutschland angesprochen.

Und dann aber doch erst einmal auf ein ganz anderes Ereignis. "Ich war noch nie da. Als ich herkam, habe ich gesagt, dass ich auch die Kultur und die Stadt kennenlernen möchte - wo ginge das besser als dort", sagte er über den anstehenden Wiesn-Besuch des FC Bayern am Sonntag. Dass er in Lederhosen gut aussieht, hatte Kane bereits beim traditionellen Fotoshooting eines Sponsors gezeigt. Jetzt aber muss er beweisen, dass er auch im gnadenlosen Umfeld des Oktoberfests seine Qualitäten nachweisen kann. Die wohl komplizierteste Aufgabe für den Mann, dem momentan alles zufliegt.