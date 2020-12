Tabellenführung verteidigt - und wie: Dank eines späten Traumtores von Fin Bartels gegen den 1. FC Nürnberg behauptet Holsten Kiel den ersten Platz in der 2. Bundesliga. Auf leisen Sohlen schleicht sich derweil Absteiger Fortuna Düsseldorf in die obersten Tabellenregionen.

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)

Fin Bartels hat Holstein Kiel zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Mit einem artistischen Treffer in der 80. Minute sicherte der 33-Jährige dem KSV am zwölften Spieltag einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Mit nun 25 Punkten zog Holstein wieder am Nordrivalen Hamburger SV (23) vorbei, der Dienstag ein 4:0 gegen den SV Sandhausen vorgelegt hatte. Kiel feierte den vierten Sieg in Folge und blieb zum siebten Mal in Serie ungeschlagen. Nürnberg, das zuletzt zweimal gewonnen hatte, verpasste den Anschluss an die Spitzengruppe und liegt mit 16 Punkten auf Platz neun.

In einem weitgehend sehr zähen Spiel hatte Kiel die größeren Spielanteile, machte aus diesen aber lange zu wenig, um den für die Tabellenführung nötigen Treffer zu erzielen. Nürnberg hielt lange Zeit verbissen dagegen, blieb aber noch harmloser als die Hausherren. Von Angreifer Manuel Schäffler, der zuletzt fünf Treffer in fünf Spielen erzielt hatte, kam bis zu seiner Auswechslung herzlich wenig. In der Schlussphase war dann Bartels der Matchwinner. Mit einem spektakulären Seitfallzieher ließ der Neuzugang von Werder Bremen Club-Keeper Christian Mathenia keine Chance. "Wir haben einen Lauf, dann geht so ein Ding eben rein. Es war mit Sicherheit eines der schönsten Tore meiner Karriere", sagte Bartels.

Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück 3:0 (1:0)

Fortuna Düsseldorf kommt in der Vorweihnachtszeit in Schwung. Der Absteiger feierte beim 3:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück nach schleppendem Saisonstart seinen dritten Sieg in Serie. Der Rückstand auf Platz drei beträgt nur noch einen Punkt. Nachwuchsspieler Shinta Appelkamp (11.) erzielte nach Vorlage von Dawid Kownacki sein erstes Profi-Tor für die Fortuna, Rouwen Hennings (89./90.+2) machte den vierten Heimsieg nacheinander perfekt. Osnabrück, nun einen Punkt hinter Düsseldorf, spielte gut mit: Kevin Wolze setzte einen Freistoß an den Pfosten (20.). Der VfL bemühte sich um den Ausgleich, die Fortuna stand jedoch defensiv zumeist sicher. Routinier Raphael Wolf war ein guter Vertreter des gelb-rot-gesperrten Stammtorhüters Florian Kastenmeier, der seine Mannschaft in Karlsruhe (2:1) fast noch um den Sieg gebracht hätte. Allerdings spielten die Düsseldorfer nicht zielstrebig auf die Entscheidung hin.

SC Paderborn - Eintracht Braunschweig 2:2 (2:1)

Der SC Paderborn hat einen Sieg leichtfertig aus der Hand gegeben. Der Absteiger musste sich gegen Eintracht Braunschweig trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Aufsteiger Braunschweig wartet zwar auch nach dem sechsten Auswärtsspiel auf einen Sieg, verließ mit dem zweiten Punkt auf des Gegners Platz aber den Relegationsrang 16. Dennis Srbeny (8., Foulelfmeter) und Chris Führich (19.) brachten die Gastgeber nach zuletzt drei Spielen ohne Punkt und Tor früh in Führung. Fabio Kaufmann (29.) gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer, Nick Proschwitz (81.) glich aus. Bei Paderborn sah Christopher Antwi-Adjei (74., wiederholtes Foulspiel) Gelb-Rot, auch Braunschweig beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Marcel Bär (90.+1, Unsportlichkeit) mit zehn Mann.

Dem Führungstreffer ging ein Foul von Felix Kroos an Ron Schallenberg voraus. Danach hatte Paderborn viel Ballkontrolle und schlug mit der zweiten Chance erneut eiskalt zu. Beim Treffer wurde der Schuss von Kaufmann unhaltbar abgefälscht. Der zweite Durchgang war umkämpft, die klare spielerische Linie fehlte aber auf beiden Seiten. Braunschweig riskierte mit zunehmender Spieldauer immer mehr und belohnte sich durch Proschwitz.

Bei den Würzburger Kickers gibt's einen Coronafall. Nachdem ein Mitglied des Funktionsteams positiv getestet worden war, beorderte das Gesundheitsamt der Stadt die Mannschaft umgehend in Quarantäne. Das Heimspiel der Mainfranken gegen den FC St. Pauli musste demzufolge abgesagt werden, auch das Auswärtsspiel am Samstag bei Darmstadt 98 fällt aus.