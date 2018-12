Sport

Aue brilliert gegen Fürth: Ingolstadt punktet bei Kellers Einstand

Trainer Jens Keller muss bei seiner Premiere beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt ein spätes Remis hinnehmen: Sein Team bleibt Tabellenletzter. Derweil trumpft Erzgebirge Aue in Fürth auf und Heidenheim pirscht sich an den Relegationsrang heran.

SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 1:1 (0:1)

Eine "Schwalbe" verhinderte den Sieg für Trainer Jens Keller beim Einstand als Coach beim Tabellenletzten FC Ingolstadt. Tobias Kempe (83., Foulelfmeter) sicherte dem SV Darmstadt 98 das glückliche 1:1 (0:1) gegen die Schanzer. Kapitän Fabian Holland hatte sich im Strafraum theatralisch fallen lassen und den Strafstoß herausgeschunden. Auch nach dem Remis hat der FCI die Rote Laterne inne. "Wir wollten, dass die Mannschaft fightet, Mentalität zeigt bis zum Schluss - das hat sie gemacht", sagte Keller bei Sky: "Wenn das Tor nicht fällt, gewinnen wir. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir nehmen den Punkt mit."

Vor 16.579 Zuschauern war Ingolstadt schon in der zweiten Minute durch Dario Lezcano per Foulelfmeter in Führung gegangen. Der Ingolstädter Thorsten Röcher sah in der 63. Minuten Gelb-Rot. Für das Darmstädter Team von Trainer Dirk Schuster war es der erste Punkt nach drei Niederlagen in Serie. Die Schanzer hatten in der vergangenen Woche den in acht Spielen sieglosen Alexander Nouri entlassen und Keller als neuen Trainer verpflichtet.

SpVgg Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 0:5 (0:1)

Die SpVgg Greuther Fürth hat durch die nächste hohe Niederlage den Anschluss zu den Spitzenteams zunächst verloren. Eine Woche nach der 0:4-Pleite beim Tabellenzweiten 1. FC Köln verlor das Kleeblatt gegen Erzgebirge Aue 0:5 (0:1). Florian Krüger (28.) brachte die Sachsen in Führung, wobei der Ball vom Fürther Mario Maloca am Fünfmeterraum unglücklich vorgelegt wurde. Pascal Testroet (47.) erzielte per Kopf sein sechstes Saisontor und erhöhte auf 2:0. Jan Hochscheidt (69.) per direktem Freistoß, Emmanuel Iyoha (85.) und Robert Herrmann (88.) sorgten für die weiteren Auer Tore.

Fürth rutschte auf den achten Platz mit 23 Punkten ab, Aue ist mit 18 Zählern Tabellen-Zwölfter. Die Fürther waren saisonübergreifend neun Ligaheimspiele ungeschlagen geblieben. Aue hatte zuletzt aus vier Spielen nur einen Punkt beim 1:1 gegen Jahn Regensburg geholt.

1. FC Heidenheim - MSV Duisburg 4:1 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim hält Anschluss an die Spitzengruppe. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann 4:1 (1:0) gegen den MSV Duisburg und rückte mit 26 Punkten erst einmal auf den vierten Platz vor. Die Duisburger bleiben trotz einer zumindest vor der Pause guten Leistung im Tabellenkeller. Denis Thomalla (35.), Nikola Dovedan (47.), Marc Schnatterer (67., Foulelfmeter) und erneut Dovedan (90.+2) trafen für Heidenheim. Für Duisburg markierte Kevin Wolze (69.) das zwischenzeitliche 1:3.

Vor 10.250 Zuschauern hatten die Gäste die erste Chance, doch Stanislav Iljutcenko scheiterte an Torhüter Kevin Müller (5.). Auch danach blieb Duisburg zwingender, John Verhoek vergab nach rund einer halben Stunde eine weitere Möglichkeit. Auf der Gegenseite war Heidenheim dagegen eiskalt. Thomalla grätschte in einen langen Pass und überraschte damit die komplette Gästeabwehr. Nach der Pause legten die Gastgeber gleich nach, als Dovedan mit einem Schuss aus rund 16 Metern traf. Der zuvor gefoulte Schnatterer erhöhte vom Punkt, ehe Wolze mit einer Direktabnahme noch verkürzte. In der Nachspielzeit schnürte Dovedan seinen Doppelpack.

