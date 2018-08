Sport

Fans sehen "entsetzlichen Tag": Investor übernimmt FC Arsenal fast komplett

Der englische Spitzenklub FC Arsenal ist ab sofort in US-Händen. Unternehmer Stan Kroenke stockt seinen bisherigen Zwei-Drittel-Anteil auf nahezu 100 Prozent auf. Fans beklagen, sie könnten jetzt nicht länger "die Werte des Klubs (...) wahren".

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal ist nahezu komplett durch den US-Amerikaner Stan Kroenke übernommen worden. Der 71-Jährige besaß über seine Firma Kroenke Sports und Entertainment bereits 67 Prozent der Anteile des Klubs von Mesut Özil und hat nun die 30 Prozent des Russen Alischer Usmanow erworben. Kroenke soll demnach rund 540 Millionen Pfund, umgerechnet 604 Millionen Euro, für Usmanows Anteile bezahlt haben.

"Ich habe mich entschieden, meine Anteile am Arsenal Football Club, der der beste Fußballklub der Welt sein könnte, zu verkaufen", teilte Usmanow in einem Statement mit. Der 64-Jährige hatte in der Vergangenheit selbst versucht, die Mehrheit beim FC Arsenal zu übernehmen.

Kroenke hatte zuvor mitgeteilt, Usmanow ein offizielles Angebot unterbreitet zu haben. "Wir bei KSE gehen mit diesem Angebot weiter den Weg, den Klub zu 100 Prozent zu übernehmen", sagte Kroenke in dem Statement. "Wir schätzen Herrn Usmanows Einsatz für den Arsenal Football Club und die besondere Geschichte, die der Klub repräsentiert", hieß es weiter.

Fans fürchten um Einfluss

Kritik an der Übernahme gibt es vom Arsenal Supporters' Trust (AST). Die Fanvereinigung sieht einen "entsetzlichen Tag" für den Klub, der zu wichtig sei, um von nur einer Person geführt zu werden, heißt es weiter. "Wenn Stan Kroenke den Klub komplett in seine privaten Hände bringt, bedeutet das das Ende der Möglichkeit für Fans, Anteile am Klub zu halten und die Werte des Klubs zu wahren", teilte der AST mit.

Kroenke gehört seit 2008 dem Vorstand des FC Arsenal an. Im April 2011 übernahm er die Mehrheit an dem Klub. Der Amerikaner besitzt in seiner Heimat mehrere Sport-Franchises, darunter unter anderem die Los Angeles Rams aus der Football-Profiliga NFL und die Denver Nuggets aus der Basketball-Profiliga NBA. In Inglewood nahe Los Angeles lässt Kroenke derzeit das wohl teuerste Stadion der Welt bauen, dieses soll 2020 eröffnet werden. Zusammen mit einem riesigen Unterhaltungskomplex belaufen sich die Kosten auf geschätzte fast fünf Milliarden Dollar.

Quelle: n-tv.de