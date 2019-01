Die französische Ligue 1 startet mit einem Eklat in den 22. Spieltag - und ohne ihren größten Superstar. Der FC Barcelona braucht nach De-Jong-Transfercoup und Pokalpleite in Sevilla einen Ligasieg gegen Girona. Juve will seinen Mega-Serie fortsetzen - und Jürgen Klopp hat Pause.

Frankreich

Der 22. Spieltag der französischen Ligue 1 startete mit einem Knallkörper-Eklat beim Marseille-Debüt von Mario Balotelli. Es wird aber auch ein Spieltag ohne Superstar Neymar - und ohne Thierry Henry. Nach zuletzt enttäuschenden Resultaten war der Trainer von AS Monaco am Donnerstag suspendiert worden, sein Nachfolger wird sein Vorgänger Leonardo Jardim. Die Monegassen (15 Punkte) stehen derzeit auf Platz 19, dem vorletzten Platz der Liga - und treffen im Kellerduell mit dem Tabellen-18. aus Dijon unter enormen Siegzwang. Etwas anders liegen die Sorgen beim Spitzenreiter Paris Saint-Germain (53). PSG-Stürmer Neymar hat sich erneut am Mittelfußknochen verletzt. Ein Sieg in der Liga gegen den Tabellen-Neunten Stade Rennes (30) dürfte für Trainer Thomas Tuchel am Sonntag dennoch fest eingeplant sein.

Spanien

Noch steht er nicht auf dem Platz: Erst vom Sommer an wird der niederländische Fußball-Jungstar Frenkie de Jong den FC Barcelona verstärken. 75 Millionen Euro soll der Spitzenreiter (46) der spanischen Liga für den Transfer an Ajax Amsterdam überwiesen haben. Am Sonntag geht es für Barcelona erst einmal gegen den Tabellen- Zwölften FC Girona (24). Der direkte Verfolger Atlético Madrid (41) könnte am Samstag gegen Getafe (31) vorübergehend zum Titelverteidiger aufschließen. Real Madrid (36) braucht einen Sieg gegen Espanyol Barcelona (24), um Anschluss an das Spitzenduo zu halten.

Italien

Hält die Super-Serie auch an diesem Wochenende? Seit 20 Spielen in der italienischen Serie A ist Juventus Turin nun schon ungeschlagen. Die Truppe um Superstar Cristiano Ronaldo führt die Tabelle souverän mit 56 Punkten an. Wirklich gefährlich ist Verfolger SSC Neapel (47) bislang nicht. Auf die wartet zudem am Samstag auch noch der Viertplatzierte AC Mailand (34), der mit einem Sieg näher an das Spitzen-Trio heranrücken will. Juventus muss am Sonntag in Rom gegen Lazio (32) antreten. Der Tabellen-Dritte Inter Mailand (40) trifft auswärts auf den Elften FC Turin (27).

England

Chelsea gegen Manchester City: So heißt der Zweikampf um den englischen Liga-Pokal, der am 24. Februar ausgespielt wird. Um einen anderen Pokal, den FC Cup, geht es in England an diesem Wochenende. In der vierten Runde des Wettbewerbs scheiterte Rekordpokalsieger FC Arsenal bereits am Freitag an Manchester United, das sein Fußballmärchen unter Interimscoach Ole Gunnar Solskjaer weiterschreibt. Josep Guardiolas Manchester City muss gegen Burnley antreten. Mit der Premier League geht es erst am Dienstag weiter. Titelverteidiger Man City (56) steht derzeit auf Platz zwei hinter Jürgen Klopps FC Liverpool (60), der schon früh aus dem FA Cup ausgeschieden war. Die Reds können am Mittwoch gegen den Tabellen-Neunten Leicester (31) ihren Vorsprung ausbauen.