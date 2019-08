Mit einem Sieg bei Holstein Kiel hätte Aufsteiger Karlsruher SC es an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga geschaftt. Trotz Führung klappt das aber nicht. Derweil freut sich die SG Dynamo Dresden gegen Heidenheim über den ersten Sieg in dieser Saison. Und Fürth besiegt den Jahn.

Holstein Kiel - Karlsruher SC 2:1 (1:1)

Der Karlsruher SC hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zwei Siegen verlor der Aufsteiger am dritten Spieltag mit 1:2 (1:1) bei Holstein Kiel. Vor 11.000 Zuschauern erzielte Jae-Sung Lee in der 45. und 64. Minute die Tore zum ersten Saisonsieg der Störche. Kiels Jonas Meffert sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (87.). Die Führung durch Lukas Grozurek (17.) reichte den Gästen nicht. Im Dauerregen plätscherte die Partie anfangs so vor sich hin - bis sich Grozurek ein Herz nahm und wie aus dem Nichts aus 18 Metern einschoss. Der KSC hatte nun zunächst mehr vom Spiel, konnte aber seine Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. Dafür traf Lee nach schöner Einzelaktion mit einem präzisen Linksschuss in den Winkel. Auch nach der Pause stand der Südkoreaner im Mittelpunkt: Erst traf er den Pfosten (53.) und kurz darauf zum Sieg. Auch die KSC-Schlussoffensive gegen dezimierte Störche änderte daran nichts.

SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 2:1 (0:0)

Die SG Dynamo Dresden hat mit dem 2:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim nach zwei Niederlagen den ersten Saisonsieg verbucht. Vor 26.350 Zuschauern brachte Patrick Ebert (68.) die Gastgeber in Führung, ehe Zugang Alexander Jeremejeff (82.) auf 2:0 erhöhte. Die Gäste konnten dank eines verwandelten Foulelfmeters durch Denis Thomalla (89.) nochmal verkürzen, nachdem Schiedsrichter Patrick Alt den Videobeweis hinzugezogen hatte und bei seiner ersten Entscheidung geblieben war. Dresden begann druckvoll, doch die Gäste erspielten sich zunächst die besseren Chancen. Nach dem Wechsel war Dresden das bessere Team und brachte Heidenheim die erste Niederlage bei.

SpVgg Greuther Fürth - SSV Jahn Regensburg 1:0 (0:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat das Duell zweier DFB-Pokal-Verlierer gegen den SSV Jahn Regensburg für sich entschieden. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte holten die Franken beim 1:0 (0:0) ihren zweiten Saisonsieg. Der erst vor gut einer Woche verpflichtete Stürmer Branimir Hrgota gab nach seiner Einwechslung vor 9665 Zuschauern die Vorlage zum Treffer von Julian Green in der 74. Minute. Die Fürther zeigten nach dem Pokal-Aus gegen den Drittligisten MSV Duisburg vor einer Woche die erhoffte Reaktion. Die Regensburger blieben nach dem 2:3 beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken sowohl in der Defensive als auch der Offensive vieles schuldig und kassierten ihre erste Saisonniederlage. Nach einer schwachen ersten Hälfte taten die Hausherren aus Franken mehr für die Offensive. Ein Treffer Hrgotas (81.) wurde nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt.