Gleich am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gibt es das Aufsteiger-Duell zwischen Wehen Wiesbaden und dem Karlsruher SC - das der Gast für sich entscheidet. Aue setzt sich derweil gegen Fürth durch und Regensburg hält Bochum auf Abstand.

Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC 1:2 (0:1)

Der Karlsruher SC ist bei seiner Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gestartet. Die Badener gewannen im Aufstiegsduell beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (1:0). Vor 6871 Zuschauern schossen Marvin Pourie (15. Minute) und Philipp Hofmann (61.) die Tore für die Gäste. Daniel-Kofi Kyereh (90.+3) schaffte nur noch den Anschluss.

Beide Teams begannen eher zurückhaltend. Nut ein Solo von Wehens Michel Niemeyer (14.) sorgte anfangs für ein wenig Gefahr. Das Tor fiel dann kurz danach überraschend. Daniel Gordon verlängerte eine Ecke, und Torjäger Pourie brauchte aus fünf Metern nur noch einschieben. Bei den Gastgebern blieb vieles nur Stückwerk. Nach Wiederanpfiff änderte sich nur wenig. Die Gäste bestimmten die Partie, Wehen setzte auf Konter. Einer führte fast zum Ausgleich, doch Niemeyers Schuss (55.) konnte Daniel Roßbach auf der Linie klären. Hofmann erstickte mit seinem Kopfballtreffer alle Bemühungen der Hausherren, deren Anschlusstreffer zu spät kam.

Jahn Regensburg - VfL Bochum 3:1 (1:0)

Mersad Selimbegovic hat als neuer Chefcoach von SSV Jahn Regensburg einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Der bisherige Assistent von Achim Beierlorzer, der im Sommer zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln gewechselt war, konnte ein 3:1 (1:0) im Heimspiel gegen den VfL Bochum bejubeln. Benedikt Saller erzielte das erste Saisontor der Regensburger mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel. Vor 10.268 Zuschauern in der Continental Arena erhöhte Sebastian Stolze kurz nach der Pause (50.). Bochums Thomas Eisfeld leistete sich dabei einen fatalen Ballverlust gegen Torvorbereiter Oliver Hein. Der Jahn agierte zielstrebiger. Danny Blum verkürzte mit einem Handelfmeter nach Videobeweis (75.), ehe Tom Baack in der Nachspielzeit die Partie entschied (90.+5).

Nach einem Foul an Max Besuschkow hatte Schiedsrichter Robert Schröder in der 30. Minute ebenfalls auf den Punkt gezeigt. Er korrigierte die Elfmeterentscheidung aber nach Videobeweis wegen einer Regensburger Abseitsstellung vor dem Foulspiel. Von Bochum kam insgesamt zu wenig. Alexander Meyer, die neue Nummer 1 im Jahn-Tor, parierte zudem gut gegen den späteren VfL-Torschütze Blum (45.).

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen frustrierenden Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga erlebt. Die Franken verloren im eigenen Stadion gegen den FC Erzgebirge Aue wegen einer schwachen Chancenverwertung mit 0:2 (0:1). Dimitrij Nazarov (25. Minute) und Jan Hochscheidt (90.) erzielten vor 9970 Zuschauern im Sportpark Ronhof die Tore für die Sachsen, die gut verteidigten, effektiv konterten und in kritischen Situationen neben einem guten Martin Männel im Tor das notwendige Glück hatten. Nazarov erzielte Tor Nummer eins mit einer Direktabnahme nach einem Angriff über den linken Flügel. Florian Krüger passte perfekt in den Strafraum. Den Gastgebern mangelte es an Effektivität. Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel scheiterte an Aues Schlussmann Männel (35.).

Nach der Pause diktierten die Gastgeber das Geschehen klar. Es war ein Spiel auf ein Tor, aber Keita-Ruel (49.) köpfte drüber. Die größte Ausgleichschance gab es in der 81. Minute: Ein Freistoß des guten Neuzugangs Marvin Stefaniak prallte an den Pfosten. Julien Green zielte beim Nachschuss über das Auer Tor. Hochscheidt entschied die Partie mit einem erfolgreichen Nachschuss nach einem Konter.