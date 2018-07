Sport

"War rücksichtslos und brutal": Klopp kritisiert Real-Kapitän Ramos deutlich

Im Champions-League-Endspiel foult Reals Sergio Ramos gleich mehrere Liverpool-Spieler. Sturmstar Salah ringt er aus dem Spiel, Keeper Karius trifft er am Kopf. Nun verurteilt Coach Jürgen Klopp die Attacken scharf - und ärgert sich über Ramos' Verharmlosungen.

Teammanager Jürgen Klopp hat in einer ersten öffentlichen Aufarbeitung der Niederlage mit dem FC Liverpool im Champions-League-Finale Kapitän Sergio Ramos vom Endspielsieger Real Madrid kritisiert. Der deutsche Fußballtrainer warf dem Abwehrspieler nicht nur wegen der Fouls gegen seine Spieler Mohamed Salah und Loris Karius eine überharte Spielweise und außerdem eine unehrenhafte Grundhaltung vor.

"Das war schon rücksichtslos und brutal", sagte Klopp in Ann Arbor/Michigan vor dem Duell seines Teams bei einem Vorbereitungsturnier mit dem englischen Premier-League-Rivalen Manchester United zu den Attacken von Ramos im Finale. Salah hatte im Endspiel nach einem Sturz durch eine Ringkampf-Einlage von Ramos ausgewechselt werden müssen, ehe der deutsche Keeper Karius einen Ellbogenschlag von Ramos abbekam. Wenige Tage nach dem Spiel wurde bei Karius eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Klopp hatte die Gehirnerschütterung vor wenigen Tagen für die beiden schweren Fehler verantwortlich gemacht, die Karius im weiteren Finalverlauf unterliefen und zu zwei Gegentoren geführt hatten. "Jeder, der das mal gehabt hat, weiß, dass sich Situationen nur schwer beurteilen lassen. Du vergisst Sachen und andere müssen dir sagen, wie du dich verhalten hast", hatte Klopp der BBC gesagt.

Nun legte er noch einmal nach und kritisierte Ramos direkt. "Den Torwart mit dem Ellbogen angehen, den besten Torschützen wie ein Wrestler abräumen und dann das Spiel gewinnen. Das ist die Geschichte des Spiels gewesen", sagte Klopp, der aber ausdrücklich die Niederlage seines Teams akzeptiert habe.

Überhaupt nicht normal

Ein Unding sind für den früheren Meister-Coach von Borussia Dortmund aber Ramos' spätere Verharmlosungsversuche zur Verschleierung einer "Sieg um jeden Preis"-Mentalität gewesen: "Er tat so, als wäre das alles normal gewesen. Das ist es aber nicht. Es ist, als ob wir, die ganze Welt, akzeptieren, dass du jede Waffe einsetzt, um ein Spiel zu gewinnen." Auch wenn viele die gleiche Erwartung an ihn hätten, "bin ich nicht so", sagte Klopp.

Zudem ärgert sich Klopp, dass es nicht die erste Unsportlichkeit von Ramos gewesen sei: "Im Finale letztes Jahr gegen Juventus war er für die Rote Karte von Juan Cuadrado verantwortlich. Aber keiner spricht danach darüber."

Quelle: n-tv.de