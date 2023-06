Jürgen Klopp beschäftigt sich nach Aussage seines Beraters derzeit nicht mit einem möglichen Engagement als Bundestrainer. Der Coach des FC Liverpool gilt bei vielen Fans als Wunschkandidat, sollte sich der DFB doch von Krisen-Chefcoach Hansi Flick trennen.

Jürgen Klopp steht auch im Fall einer Entlassung von Hansi Flick nicht als Bundestrainer zur Verfügung. Das stellte sein Berater Marc Kosicke vehement klar. "Jürgen hat einen langfristigen Vertrag beim LFC und der DFB einen Bundestrainer. Von daher ist es für uns gar kein Thema", sagte Kosicke der "Bild"-Zeitung. Klopp gilt bei vielen Fans als Wunschkandidat, sollte sich der DFB doch von Chefcoach Hansi Flick trennen.

Trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse hatten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler dem 57 Jahre alten Flick das Vertrauen ausgesprochen. Flick selbst hatte auch nach dem 0:2 am Dienstagabend gegen Kolumbien versichert, die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen zu wollen und einen Aufschwung bei den nächsten Länderspielen im September angekündigt.

In der Vergangenheit hatte Klopp ein grundsätzliches Interesse am Job des Bundestrainers durchaus bestätigt. "Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht", sagte der 56-Jährige erst im Januar der "Sport Bild". In dem Zusammenhang hatte Klopp zudem angekündigt, nach der Zeit bei den Reds erst einmal pausieren zu wollen. "Wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht."

Klopp hatte mit dem FC Liverpool in der Premier League nach einer schwierigen Saison nur Platz fünf erreicht und baut derzeit die Mannschaft des englischen Traditionsklubs neu auf. Unter anderem kommt Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister. Seinen Vertrag bei den Reds hatte Klopp in diesem Frühjahr verlängert.