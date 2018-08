Sport

Erster Sieg im ersten Spiel: Klopps Liverpool überrollt West Ham United

Der FC Liverpool beginnt die neue Saison in der englischen Premier League so, wie er die alte beendet hat: Die Offensivstars beschenken Trainer Jürgen Klopp mit einem souveränen Auftaktsieg. Auch ein Neuzugang aus Leipzig überzeugt.

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League souverän in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag setzte sich der Champions-League-Finalist 4:0 (2:0) gegen West Ham United durch und befeuerte damit die Träume der Fans, erstmals seit 1990 die Meisterschaft wieder an die Anfield Road zu holen.

Der ägyptische Superstar Mohamed Salah (19.), sein Sturmpartner Sadio Mane (45.+2, 53.) sowie Daniel Sturridge (88.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Eine starke Vorstellung zeigte bei seiner Pflichtspielpremiere für Liverpool auch Naby Keita, der vor der Saison von RB Leipzig nach England gewechselt war. Der für 72,5 Millionen Euro neu verpflichtete brasilianische Nationaltorwart Alisson, der den früheren Mainzer Loris Karius auf die Bank verdrängt hatte, bekam kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen. Insgesamt hatte Liverpool in der Sommerpause rund 200 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Die hochgelobte West-Ham-Offensive um den früheren Bundesligaprofi Marko Arnautovic agierte harmlos. Auch der in der 67. Minute für Arnautovic eingewechselte Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko konnte nichts mehr bewegen.

Im zweiten Sonntagsspiel der Premier League trennten sich der FC Southampton und der FC Burnley 0:0. Bereits am Samstag waren mit den Londoner Klubs FC Chelsea und Tottenham Hotspur zwei weitere Titelkandidaten siegreich in die neue Saison gestartet. Rekordmeister Manchester United hatte am Freitag im Eröffnungsspiel Leicester City geschlagen.

