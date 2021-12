Der AC Mailand braucht einen Sieg zum Weiterkommen, doch der FC Liverpool schmeißt die Ibrahimovic-Elf aus der Champions League. Toni Kroos verabschiedet Felix Brych mit einem Tor für Real Madrid, während Ajax eine perfekte Vorrunde mit einer Torjäger-Bestmarke vollendet.

Angeführt von Toni Kroos hat Real Madrid als Gruppensieger die K.o.-Runde der Champions League erreicht. Der Ex-Nationalspieler erzielte beim 2:0 (1:0) im Topspiel gegen Inter Mailand die frühe Führung. In der umkämpften Gruppe B stach Atletico Madrid derweil nach einem Krimi sowohl den FC Porto als auch den AC Mailand aus und eroberte noch den zweiten Platz.

Kroos brachte Real mit einem Linksschuss aus 20 Metern ins lange Eck schnell nach vorne (17.) und hätte bei einem Pfostenschuss von Rodrygo (45.) fast auch das 2:0 vorbereitet. Erst Marco Asensio (79.) machte alles klar. Viel Arbeit bekam Schiedsrichter Felix Brych, der in seinem letzten internationalen Spiel Mailands Nicolo Barella die Rote Karte (64.) zeigte. Inter blieb somit nur Rang zwei und ist bei der Auslosung des Achtelfinals am Montag möglicher Gegner von Bayern München.

Haller wie Messi, Ronaldo und Lewandowski

In der Gruppe B gewann Atletico Madrid den spannenden Dreikampf um Rang zwei hinter dem bereits qualifizierten FC Liverpool. Die Spanier zogen durch ein hart erkämpftes 3:1 (0:0) beim FC Porto zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Phase ein. Die Portugiesen spielen trotz der Niederlage zumindest in der Europa League weiter. Die Tore erzielten Antoine Griezmann (56. Minute), Angel Correa (89.) und Rodrigo de Paul (90.+2) sowie Sergio Oliveira per Foulelfmeter für Porto (90.+6). In einer turbulenten Partie verteilte Schiedsrichter Clement Turpin innerhalb von wenigen Minuten drei Rote Karten gegen Madrids Yannick Carasco (67.), Portos Wendell (72.) und Ersatztorhüter Agustin Marchesin (75.).

Ganz ausgeschieden ist dagegen der AC Mailand, der parallel 1:2 (1:1) gegen Liverpool verlor. Mit einem Sieg gegen die von Jürgen Klopp auf acht Positionen veränderten Reds hätte Milan in der Champions League überwintert und war nach der Führung durch Fikayo Tomori (29.) auch fast am Ziel. Doch Mohamed Salah (36.) und Divock Origi (55.) drehten das Spiel für das Klopp-Team, das als erste englische Mannschaft 18 Punkte in einer Gruppenphase verbuchte.

Auch Ajax Amsterdam holte durch ein 4:2 (2:1) gegen Sporting Lissabon den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Als erst viertem Spieler nach Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Robert Lewandowski gelang es dabei Sebastién Haller, innerhalb der Gruppenphase zehn Tore zu erzielen. Und sogar nur dem Portugiesen gelang zuvor, was nun der ehemalige Frankfurter schaffte: in jeder einzelnen Partie mindestens einen Treffer beizusteuern. Das Starensemble von Paris St. Germain schloss die Gruppenphase mit einem 4:2 (3:0) gegen den FC Brügge ab, Kylian Mbappe (2./7.) und Lionel Messi (38./76., Foulelfmeter) trafen jeweils doppelt.