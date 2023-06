Ausgleich in der 94. Minute, Siegtor in der 95. Minute: Der türkischen Nationalmannschaft gelingt in der EM-Qualifikation ein Erfolg auf den letzten Drücker. England und Vize-Weltmeister Frankreich haben weniger Mühe, während die Ukraine nach dem Achtungserfolg gegen Deutschland gewinnt.

Trainer Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft im Rennen um ein Ticket für die EM 2024 in seinem Heimatland vorerst die Führung übernommen - aber längst nicht so souverän wie Vize-Weltmeister Frankreich und England. Das Kuntz-Team setzte sich in Riga in letzter Minute mit 3:2 (1:0) gegen Lettland durch und übernahm in der Gruppe D Platz eins.

Debütant Abdülkerim Bardakci (22.) erzielte etwas überraschend das 1:0 für die Türken, die zunächst Probleme hatten. Das vermeintliche 2:0 durch Ferdi Kadioglu (39.) wurde nach Videobeweis wegen eines Fouls zurückgenommen. Eduards Emsis (51.) glich aus, doch Cengiz Ünder (61.) traf zum 2:1. In der turbulenten Schlussphase sicherte Irfan Kahveci (90.+5) nach dem erneuten Ausgleich durch Kristers Tobers (90.+4) dem Kuntz-Team doch noch den zweiten Sieg.

Allerdings hat der WM-Dritte Kroatien, der am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und im Liveticker bei ntv.de) im Finale der Nations League auf Spanien trifft, ein Spiel weniger absolviert und liegt nur zwei Punkte zurück. Wales ist nach dem 2:4 (1:2) gegen Armenien Dritter.

Kane baut Torrekord für Three Lions aus

Frankreich siegte beim Weltranglisten-201. Gibraltar mit 3:0 (2:0) und führt mit neun Punkten die Gruppe B ebenso souverän an wie die Engländer nach ihrem 4:0 (3:0) auf Malta die Gruppe C. Olivier Giroud brachte Frankreich schon in der dritten Minute in Führung, WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé erhöhte kurz vor der Pause per Handelfmeter (45.+3), zudem traf Aymen Mouelhi (78.) ins eigene Tor. Zweiter ist Ex-Europameister Griechenland nach dem 2:1 (1:1) gegen Irland.

Ein Eigentor von Fernando Apap (9.) ebnete früh den Weg für die Three Lions. Trent Alexander-Arnold (28.), Rekordtorjäger Harry Kane mit seinem 56. Länderspieltor (31., Foulelfmeter) und Callum Wilson (83., Handelfmeter) sorgten für den standesgemäßen Sieg. Die ersten Punkte in jener Gruppe C holte die Ukraine, die vier Tage nach dem 3:3 gegen die deutsche Nationalmannschaft in Bremen 3:2 (0:2) in Nordmazedonien siegte.

Auch die Schweizer sind in der Gruppe I nach dem mühsamen 2:1 (2:0) in Andorra mit der Maximalausbeute Spitzenreiter. Die Eidgenossen führten durch Treffer von Remo Freuler (7.) und Zeki Amdouni (33.) schnell mit 2:0. Marcio Vieira (67.) verkürzte. Rumänien liegt nach dem 0:0 im Kosovo zwei Punkte zurück. Belarus wartet nach dem 1:2 (1:0) gegen Israel in Budapest weiter auf den ersten Punktgewinn.

In der Gruppe H ist überraschend Kasachstan nach dem 3:0 (1:0) in San Marino Tabellenführer - vor den punktgleichen Verfolgern Dänemark, Finnland und Slowenien.