Der Traum vom ersten großen Titel mit Kroatien lebt für Luka Modrić weiter. Der Fußballstar von Real Madrid steht mit seiner Nationalmannschaft im Finale der Nations League. Und das mit 37 Jahren. Unklar ist, wie seine Zukunft aussieht.

Für manche Sportlerinnen und Sportler ist Alter nur eine Zahl. Das gilt vielleicht auch für Luka Modrić. Der kroatische Mittelfeldregisseur ist mittlerweile 37 Jahre alt - und nach wie vor zu Höchstleistungen fähig. Im Halbfinale der Nations League gegen die Niederlande spult er erneut eine Gala ab. Die Partie gewinnen die Kroaten erst in der Verlängerung mit 4:2, Modrić setzt in der 116. Minute durch einen Elfmeter den Schlusspunkt. Kurz danach feiern ihn die mitgereisten 15.000 Fans.

Doch nicht nur die Kroaten waren von der Leistung des Fußballstars angetan. Nach Abpfiff war es sogar der Trainer der besiegten Mannschaft, der ins Schwärmen geriet. "Nur ein Wort: gewaltig", sagte der niederländische Bondscoach Ronald Koeman über den Real-Star. "Auch wenn es ein Spieler des Gegners ist, kann ich nicht anders als zu sagen, dass auch ich das Spiel eines solchen Spielers genießen kann", sagte Koeman. "Er spielt so klug."

Modrić hatte im stimmungsvollen De-Kuip-Stadion von Rotterdam langsam begonnen, nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit aber immer mehr das Zepter an sich gerissen und am Ende mit einer wieder einmal überragenden Leistung seine Kroaten ins Finale geführt. Er hat das gemacht, was der kroatische Magier wahrscheinlich auch im Schlaf beherrscht: Das Tempo dirigiert, Räume gesehen und kunstvoll Pässe mit seinem Außenrist geschlenzt.

Langsam zeichnet sich das Ende seiner Ära ab

Doch so langsam deutet sich an, dass auch an Modrić das Alter nicht spurlos vorbeigeht. In der ablaufenden Saison macht er insgesamt 52 Pflichtspiele, sammelt mehr als 3100 Einsatzminuten. Meist geht er nicht über die volle Spielzeit. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Winter in Katar schauten die Kroaten hin und wieder leicht besorgt auf seine Fitness. Dort machten sie eine ganz neue Erfahrung: Modric ließ sich auswechseln. Anders als seine alternden Kollegen wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo konnte er als zentraler Mittelfeldspieler nicht einfach mal zehn Minuten stehen bleiben, sich aus dem Spiel heraushalten und verschnaufen.

Auch bei Real Madrid zeichnet sich langsam das Ende seiner Ära ab. Die Königlichen renovieren derzeit ihr in die Jahre gekommenes Mittelfeld. Zuletzt bestätigte der spanische Großklub die Verpflichtung von Jude Bellingham, der 19-Jährige kommt für mindestens 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Die Zukunft gehört dort wohl eher den hoch veranlagten und deutlich jüngeren Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde oder Eduardo Camavinga.

Modrićs Vertrag läuft im Sommer aus, noch ist unklar, wie es weitergeht. Zuletzt gab es Spekulationen, ob er auch nach Saudi-Arabien wechselt. Dorthin, wo es derzeit einige alternde Fußballstars zieht, um ihre Rente zu vergolden. Karim Benzema, N'Golo Kante oder Cristiano Ronaldo haben es vorgemacht. Modrić ließ offen, ob er sich dem Trend auch anschließt. Angeblich soll er eine üppige Offerte aus der Wüste abgelehnt haben. Eigentlich möchte er seine Karriere in Madrid beenden.

Was bringt Modrićs Zukunft?

Doch diese Sorgen sind jetzt erst mal egal. Kroatiens Fußballer träumen nach dem Finaleinzug in der Nations League vom ersten großen internationalen Titel, die Euphorie überwiegt. "Das ist sicherlich ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird", jubelte Nationaltrainer Zlatko Dalic. "Es ist ein Sieg für das kroatische Volk, wir haben die Niederlande vor ihren Fans geschlagen, Kroatien hat eine weitere Medaille", sagte der 56-Jährige. "Es ist unmöglich, unwirklich, aber wir haben es verdient."

Im Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN sowie im ntv.de-Liveticker) treffen die Kroaten erneut in Rotterdam auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie zwischen Spanien und Europameister Italien. Die beiden früheren Weltmeister treten am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede gegeneinander an.

Und Modrić? Der nahm nach dem Halbfinalerfolg den Pokal für den Spieler des Spiels mit einem Lächeln entgegen. Doch zufrieden ist er mit der Trophäe aber noch lange nicht. Nach vielen vergeblichen Anläufen in der Vergangenheit sehnt auch er sich besonders nach einer Trophäe mit Kroatien. "Es wäre großartig, wenn er sich mit Gold belohnen würde", sagte Trainer Dalic. 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland gab es Silber, im vergangenen Jahr bei der Katar-WM Bronze. Für Modrić ist es jetzt die letzte Chance - vorausgesetzt er nimmt nicht die Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr nicht noch mit. Dann wäre er 38 Jahre alt.