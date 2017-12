Sport

Nationalspieler verlässt Schalke: Leon Goretzka wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern München verpflichtet einen weiteren deutschen Nationalspieler: Leon Goretzka wechselt Berichten zufolge vom Ruhrpott an die Isar. Im Werben um den jungen Mittelfeldspieler sticht der Rekordmeister zwei spanische Hochkaräter aus.

Nationalspieler Leon Goretzka schließt sich Medienberichten zufolge im Sommer dem FC Bayern München an. Der 22-Jährige verlasse den FC Schalke 04 nach der Saison ablösefrei, berichtet die "Sport Bild". Die spanische Zeitung "Marca" meldet, der Transfer sei bereits vor einiger Zeit fest vereinbart worden. Demnach waren auch die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid an Goretzka interessiert gewesen, der Mittelfeldspieler habe sich aber für Bayern entschieden. Zuletzt war auch über ein mögliches Interesse des FC Liverpool an dem Confed-Cup-Sieger spekuliert worden.

Weder von Goretzka selbst noch von den beiden beteiligten Vereinen lagen wenige Stunden vor dem Jahreswechsel Stellungnahmen zu den Berichten vor. Der 22-Jährige spielt seit 2013 bei den Königsblauen, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Im Tauziehen um Goretzka hatte sich im Laufe des Dezembers zusehends eine nahende Entscheidung abgezeichnet. Bereits zu Monatsbeginn ließ Goretzka durchblicken, sich "in der finalen Phase" seiner Meinungsbildung zu befinden. Die Bekanntgabe seines Entschlusses würde "nicht noch tief in den Januar reingehen".

Kurz vor Weihnachten unterstrich Schalkes Manager Christian Heidel, für Goretzka "ans finanzielle Limit" gehen zu wollen, aber ausdrücklich auch "nicht über das Limit hinweg". Medienberichten zufolge sollen die Knappen ihrem Hoffnungsträger für eine Vertragsverlängerung ein künftiges Jahresgehalt von zehn Millionen Euro angeboten haben.

Quelle: n-tv.de