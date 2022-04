Verlässt Robert Lewandowski für seine letzten Karrierejahre die Fußball-Bundesliga? Der Torgarant des FC Bayern sorgt erneut für Unruhe. Seine Zukunft ist offen, sein Berater bewirbt ihn offenbar wieder einmal bei den internationalen Topklubs. Sogar auf der Chefebene zeigt sich deswegen Aufregung.

Jeder seiner Karriereschritte sei "genauestens durchdacht", sagte Robert Lewandowski jüngst. Er schreibe "ewig lange Listen mit allen Plus- und Minuspunkten, denke lange nach, spreche mit meinen Vertrauten". Und dann, so erzählte es der Torgarant von Bayern München im "Focus", "höre ich auf mein Herz".

Und was sagt das Herz des 33-Jährigen diesmal? Tendiert es zu einem Rentenvertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister oder sucht es eine neue Herausforderung in Spanien, vielleicht in England? Ausgerechnet in der heißen Saisonphase mit dem Kampf um Meisterschale und Henkelpott sorgt die offene Zukunft von Lewandowski für reichlich Gesprächsstoff und Unruhe bei den Bayern - wieder einmal.

Oft genug hatte Lewandowski die Münchner in den vergangenen Jahren hingehalten und mit einem Abschied kokettiert. Auch jetzt gibt es etliche Gerüchte um einen vorzeitigen Weggang des Polen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Diverse Medien berichten seit Wochen, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi mit Klubs wie dem FC Barcelona, Paris St. Germain oder Manchester United in Verbindung getreten sei.

Wie immer hängt es auch am Geld

Fakt ist, dass die Bayern ihren Topstar halten wollen, der seit seinem Wechsel 2014 aus Dortmund (fast) alle Torrekorde bricht. Zumal sich auch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger schwierig gestaltet. Ein Kandidat wäre Dortmunds Erling Haaland. Der Norweger tendiert aber zu einem Auslands-Wechsel und dürfte selbst den Münchnern viel zu teuer sein.

Doch das Thema Geld könnte auch bei Lewandowski zum Problem werden. Die Bayern werden sich genau überlegen (müssen), wie viel Gehalt sie einem 33-Jährigen noch zahlen wollen. Aktuell ist der Leistungsträger mit angeblich 23 Millionen Euro pro Jahr der Topverdiener.

FC Bayern ist genervt

Die Bayern nervt das Thema längst, der Druck wird von Woche zu Woche größer. Zumal neben Lewandowski noch die Zukunft der Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller sowie von Serge Gnabry, die ebenfalls "nur" noch bis 2023 vertraglich gebunden sind, ungeklärt ist.

"Ich verstehe ehrlich gesagt diese ganze Aufregung nicht. Die Spieler haben noch Verträge für die nächste Saison", sagte Vorstandschef Oliver Kahn zuletzt im ZDF. Dennoch habe es natürlich "eine hohe, hohe Priorität bei uns", mit den Profis zu verlängern.

Trotzdem entstand in den vergangenen Wochen der fatale Eindruck, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic die wichtigen Angelegenheiten nicht mit allerletzter Entschiedenheit verfolgt. Dem trat Kahn entgegen. Er wisse nicht, "wer auf die Idee kommt, dass wir zögern oder keine Eile hätten", betonte er. Derart komplexe Dinge könne man eben nicht "im Vorbeilaufen regeln. Auch die Spieler haben ihre Vorstellungen, da muss man sich annähern, da gibt es viele Gespräche".

Salihamidzic unterstrich, es dürfe keiner bezweifeln, "dass wir alles versuchen". Es sei nun mal kompliziert, in dieser "finanziell schwierigen Phase" dreistellige Millionensummen zu stemmen. Damit bezieht er sich auf die immens hohen Gehaltsvorstellungen der Stars. Oder entscheidet doch nur das Herz?