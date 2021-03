Joachim Löw liegt die Fußball-Nationalmannschaft am Herzen. Wenn er aufhört, will er sie in die besten Hände übergeben. Die hat für ihn sein früherer Co-Trainer Hansi Flick. Entscheiden will und kann er nicht über seinen Nachfolger. Für ihn bedeutet der Abschied derweil nicht das Karriereende.

Joachim Löw hat in der Diskussion um seinen Nachfolger als Fußball-Bundestrainer die besonderen Qualitäten von Bayern-Coach Hansi Flick hervorgehoben. "Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Hansi hervorragende Voraussetzungen hat, auch Topspieler zu führen, ob das lange Jahre bei uns war oder jetzt bei Bayern. Das ist schon eine große Qualität. Bei der Ausrichtung des Spiels und der Spielkultur ist er natürlich auch sehr gut", sagte Löw am Samstag im Interview bei Bayern 1 "Heute im Stadion" über seinen früheren Weggefährten und Freund.

Löw betonte: "Er ist vorstellbar, wie einige andere Kandidaten." Er sagte weiter: Ich verhalte mich da, zumindest nach außen hin, sehr neutral, weil der Hansi auch noch unter Vertrag ist. Das ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Der DFB und Oliver Bierhoff werden, denke ich, die richtige Entscheidung für diese Mannschaft treffen." Der Vertrag des 56-jährigen Flick beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2023.

Das Lob seines ehemaligen Chefs freue ihn sehr, sagte Bayern-Trainer Flick nach dem Südschlager gegen den VfB Stuttgart (4:0), "aber an der ganzen Sache hat es nichts verändert. Dazu gibt es auch nichts mehr zu sagen". Flick hatte bei der Thematik zuletzt stets auf seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei Bayern München verwiesen.

EM in nur einem Land?

Löw sieht zudem den Plan für die Austragung der Europameisterschaft in zwölf Ländern durchaus kritisch. "Wir reisen quer durch Europa - da muss man vorsichtig sein", sagte er über sein letztes Turnier als Bundestrainer und gab an, dass ein "Plan B vorherrscht, es nur in einem Land auszutragen."

Den drei Aussortierten Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller machte er erneut die Tür auf. "Wenn ich das Gefühl habe, der ein oder andere Spieler wird uns helfen, werde ich mich nicht scheuen, diese Entscheidung zu treffen", sagte Löw und fügte an: "Den Umbruch zu unterbrechen - das kann man machen."

Löw fühlt sich persönlich "gut" mit seiner Entscheidung, nach der EM im Sommer vorzeitig aufzuhören. "Ich habe mir die Entscheidung ja auch reiflich überlegt die letzten Wochen und fand es eigentlich nach der EM einen guten Zeitpunkt, damit für mich, für den DFB und für alle Klarheit herrscht. Dann ist man auch ein Stück weit erleichtert und hat Planungssicherheit. Das war mir natürlich auch wichtig."

Nach der EM will er aber noch nicht in Fußball-Rente gehen. Von einem "Schaukelstuhl" könne keine Rede sein: "Dafür macht mir das noch zu viel Freude und ich habe eine große Motivation". Löw lerne sogar ein wenig Spanisch und will das nach dem Turnier noch ausbauen.