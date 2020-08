Im Aufgebot für die ersten Länderspiele nach der Corona-Pause fehlen vier Profis des FC Bayern München. Bundestrainer Löw verhilft dafür zwei anderen zu ihrem Nationalmannschafts-Comeback. Auch zwei Leipziger Champions-League-Halbfinalisten dürfen pausieren.

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für den Länderspielauftakt auf vier Bayern-Profis um Kapitän Manuel Neuer und die Leipzig-Profis Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann. Die Münchner Niklas Süle und Leroy Sané sollen hingegen nach ihren Kreuzbandrissen erstmals wieder zum Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den Partien der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz gehören.

"Die durch die Fortsetzung der zurückliegenden Bundesligasaison und die Teilnahme am Finalturnier in Lissabon hoch belasteten Nationalspieler werden wir für die September-Länderspiele nicht nominieren. Ihnen wollen wir die nötige Regenerationszeit geben. Konkret gilt dies für Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka vom FC Bayern sowie Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann von RB Leipzig", sagte Löw in einem Interview auf der DFB-Homepage.

Mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer ist mir grundsätzlich wichtig, dass die Spieler ausgeruht, frisch und gut regeneriert - körperlich wie mental - mit ihren Vereinen in die neue Saison starten", sagte Löw: "Diese Spieler sollen jetzt mal ein paar Tage abschalten und zur Ruhe kommen. Diese Spielzeit wird noch sehr lang und kräftezehrend. Die Anforderungen gerade an die Topspieler sind extrem. Und unser Höhepunkt der Saison, die Euro, steht eben erst am Ende auf dem Programm. Dann brauchen wir Spieler, die noch in der Lage sind, Topleistungen abzurufen."

Thilo Kehrer und Julian Draxler von Paris Saint-Germain, die am Sonntag gegen den FC Bayern um den Champions-League-Sieg spielen, sollen hingegen zum Kader gehören. "Alle hatten Phasen, in denen sie nicht regelmäßig gespielt haben. Sie müssen wieder in einen Trainings- und Wettkampfrhythmus kommen", sagte Löw über das Duo und auch über Süle und Sané.

Spannend wird die Antwort auf die Frage, wer im Tor stehen wird: Manuel Neuer darf pausieren, sein Stellvertreter Marc-André ter Stegen wurde erst vor Kurzem operiert und wird mindestens zwei Monate nicht zur Verfügung stehen. Die Nominierungen für die beiden Spiele werden am kommenden Dienstag bekannt gegeben.