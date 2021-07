So oft wie Lewandowski trifft in der Bundesliga keiner - das weckt Begehrlichkeiten.

Pep Guardiola und Manchester City haben ein Auge auf Bayerns Robert Lewandowski geworfen. Der Weltfußballer könnte den Skyblues endlich zum Champions-League-Titel verhelfen. Die Frage in München ist auch: Plant Julian Nagelsmann überhaupt mit einem Mittelstürmer?

Eigentlich sollte es Harry Kane sein. Aber der Klub des EM-Finalisten lehnte ab. Die 100 Millionen Pfund (etwa 117 Millionen Euro), die Manchester City an Tottenham Hotspur für den Stürmer überweisen wollte, waren dem siebten der vergangenen Premier-League-Saison nicht genug. Deshalb suchen der englische Meister und sein Startrainer Pep Guardiola weiterhin nach einem Angreifer. Sergio Agüero hat die Skyblues schließlich in Richtung FC Barcelona verlassen.

Laut der englischen Zeitung "Daily Mail" nimmt Man City deshalb nun Robert Lewandowski vom FC Bayern München genauer ins Visier. Der Weltfußballer, der noch bis 2023 an den deutschen Meister gebunden ist, wird als "hochqualitative Option" beschrieben und auch das schon länger bestehende Interesse Real Madrids an dem Stürmer erwähnt der Bericht. Doch Man City glaube, Lewandowski noch diesen Sommer kaufen zu können, weil die Münchner fürchteten, im nächsten Jahr keine hohe Ablöse mehr zu erzielen. Bayern hätte auch bereits PSV Eindhovens Cody Gakpo als Ersatz im Visier - und (natürlich) Erling Haaland, sollte dieser noch ein Jahr bei Borussia Dortmund bleiben und im nächsten Jahr seine Ausstiegsklausel ziehen können (auch für den Norweger soll Man City natürlich ein Angebot vorbereiten).

Guardiola und Lewandowski kennen und schätzen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim deutschen Rekordmeister. Zusammen gewannen sie zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal. Allerdings lässt der Katalane bei Man City selten mit einem echten Stoßstürmer spielen. Vielmehr bildet die Offensive um Raheem Sterling, Phil Foden, İlkay Gündoğan und Co. ein fluides und variables Angriffskonstrukt. Nachdem es aber erneut nicht zum Champions-League-Titel gereicht hat für die Skyblues, könnte Guardiola umschwenken und sich die Option mit einer echten Nummer neun sichern wollen. Für die großen Spiele in der Königsklasse wäre der Weltfußballer vielleicht das fehlende Mosaiksteinchen des Guardiola-Konstrukts. Noch fürstlicher verdienen als bei den Bayern dürfte der 32-Jährige bei dem Scheich-Klub ebenfalls.

Auch Julian Nagelsmann ließ seit dem Wechsel von Timo Werner zum FC Chelsea bei RB Leipzig oft ohne "echten" Mittelstürmer spielen. Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen, Dani Olmo und Co. bildeten dort meist ein flexibles Offensiv-Gespann. Plant Nagelsmann bei den Bayern also überhaupt mit Lewandowski, oder setzt er auf eine variable Offensivreihe um Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman und den dynamischen Leon Goretzka und Joshua Kimmich dahinter? Ist er bereit, die Systemoption mit dem Stoßstürmer für möglicherweise mehr Ruhe im Kader zu opfern? Sollte Lewandowski auf einmal nicht mehr in der Startelf stehen, dürfte er sich schließlich nicht stillschweigend auf die Bank setzen.

Nun, von den Bayern-Funktionären ist zu dem Wechsel-Gerücht bisher nichts zu hören. Dass sie den 41-Tore-Rekordmann der vergangenen Spielzeit wirklich ziehen lassen, scheint unwahrscheinlich. Allerdings würde ein Verkauf Lewandowskis Geld in die klammen Kassen der Münchner (natürlich relativ gesehen) spülen, das in mögliche Nagelsmann-Wunschspieler investiert werden könnte. Der Trainer selbst sagte am Mittwoch gegenüber Sky, dass er bereits mit dem noch im Urlaub weilenden Polen in Kontakt stehe und es normal sei, dass große Klubs wegen des Weltfußballers anklopfen würden. "Ich glaube, auf der einen Seite weiß Robert, was er in München hat, was er an der Mannschaft hat. Es ist Punkt 1. Punkt 2: es gibt eine vertragliche Situation", sagte Nagelsmann.