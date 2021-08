Es ist der Transfersommer der ganz großen Namen: Lionel Messi ist gewechselt, Sergio Ramos auch. Beide spielen jetzt bei Paris St. Germain. Auch die Top-Klubs in England haben schon ordentlich gewütet und nun plant Manchester City offenbar den ganz großen Angriff.

Lionel Messi hat einen Verein gefunden, mit dem er in dieser Saison die Champions League gewinnen kann. Der Argentinier könnte nach seinem tränenreichen Abschied beim FC Barcelona nun mit Paris St. Germain eine lange Sehnsucht befriedigen. Schließlich hat er die Königsklasse zuletzt im Sommer 2015 gewonnen. Aber nicht nur die Aussicht auf den fünften Henkelpott seiner Karriere dürfte den 34-Jährigen in die französische Hauptstadt gelockt haben. Auch das Jahresgehalt, das irgendwo um die 40 Millionen Euro liegen soll, wird ein verdammt gutes Argument gewesen sein.

Ob Cristiano Ronaldo das auch denkt, wenn er sich mit der ihm angeblich vorliegenden Offerte von Manchester City beschäftigt? Nun, wie der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, soll der Superstar von Juventus Turin bei einem Wechsel rund zwölf Millionen Euro im Jahr verdienen. Das ist sehr viel Geld. Aber im Vergleich zu den derzeit gehandelten Summen auf dem Markt ja fast niedlich. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Berater von BVB-Star Erling Haaland für einen künftigen Vertrag 50 Millionen Euro für seinen Klienten fordert. Diese Summe soll Kylian Mbappé, der Topstürmer von PSG für einen neuen Vertrag ausgeschlagen haben. Allerdings ging es dabei offenbar weniger um das Geld als um seinen dringenden Wechselwunsch zu Real Madrid.

Nun, die große Frage in den kommenden Tagen aber lautet: Was macht Ronaldo, sucht auch der ewige Weltfußballer-Rivale von Messi eine neue Herausforderung? Eine, die auch ihm eine echte Chance auf den Henkelpott ermöglicht. Bei Manchester City hätte er sie. Ganz sicher. Das Team von Josep Guardiola, das gerade erst den englischen Nationalspieler Jack Grealish für über 100 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet hat, hatte sich in der vergangenen Saison hauchzart am Triumph vorbeigespielt. Das Endspiel ging gegen den FC Chelsea verloren, der sich gerade übrigens erst mit Sturm-Phänomen Romelu Lukaku für den Einkaufspreis 115 Millionen Euro geschmückt hat.

Das Eigenartige am aktuellen Gerücht um CR7 ist übrigens, dass City offenbar keine Ablöse an die Italiener zahlen will. Dabei soll die ja lediglich bei 25 Millionen Euro für den 36-Jährigen liegen. Was gemessen an den Summen, die sonst derzeit im elitären Kreis der Oligarchen gezahlt werden, eben als niedrig zu bewerten ist. Aber fraglich ist tatsächlich, ob Ronaldo die sportliche Option wichtiger ist als das Geld. Denn in Turin soll er aktuell knapp über 30 Millionen Euro pro Jahr bekommen.

Agent Jorge Mendes soll sich laut "The Athletic" derzeit in Manchester befinden und Ronaldo, der Berichten zufolge unbedingt zu City wechseln will, unmittelbar bei den "Skyblues" angeboten haben - bisher allerdings ohne Erfolg. Wegen des Gehalts. Andere Quellen behaupten dagegen, Mendes sei in Turin und würde dort Gespräche führen. Die Diskussionen über einen Abschied des Superstars aus Italien laufen bereits seit Wochen. Sie wollen einfach nicht verstummen. Da half der Appell des Spielers, nicht mit seinem Namen herumzuspielen, genauso wenig wie die klaren Dementis von Trainer Massimiliano Allegri und Vizepräsident Pavel Nedved. Im ersten Saisonspiel gegen Udinese Calcio stand der 36-Jährige nicht in der Startelf, was für Spekulationen sorgte.