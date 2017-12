Sport

Guardiolas Machtdemonstration: ManCity lässt Tottenham keine Chance

Das Spitzenspiel der Premier League entwickelt sich schnell zum Einbahnstraßenfußball. Gegen Tottenham zeigt Manchester City eine meisterliche Leistung und feiert den 16. Sieg in Serie - dabei trumpfen die deutschen Nationalspieler in Reihen der Citizens mächtig auf.

Kein Spektakel, keine Show - und trotzdem Tempofußball vom Feinsten. Beim 4:1-Erfolg von Manchester City seziert der Tabellenführer der Premier League Gegner Tottenham über weite Strecken der Partie. Auch dank der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané.

Mittelfeldmotor Gündogan erzielte die Führung der Heimelf (14.) - und das per Kopf. Ungewohnt für den 27-Jährigen, aber die Spurs-Defensive hatte ihn nach einer Ecke sträflich freigelassen. Die Vorlage kam von Sané, der auch den vierten Treffer durch Reheem Sterling vorbereitete (90.), nachdem Gündogan in zuvor mit einem Steckpass in Szene gesetzt hatte. "Solche Spiele geben Selbstvertrauen, das ist wichtig für mich", freute sich Gündogan nach Schlusspfiff beim Sender BT Sport. "Das war ein guter Tag."

Zwischenzeitlich hatte der überragende Kevin De Bruyne (70.) und Sterling mit seinem ersten Treffer für klare Verhältnisse im Etihad Stadium gesorgt. Die Guardiola-Elf leistete sich sogar den Luxus einen Elfmeter durch Gabriel Jesus zu vergeben (75.). Im Spiel der Skyblues war es aber vor allem De Bruyne der das Tempo der Partie bestimmte - und das war phasenweise zu schnell für Tottenham, die in der Offensive durch ihre Stars Harry Kane und Christian Eriksen nur selten Akzente setzen konnten. Einer dieser Akzente war dann der Ehrentreffer durch Eriksen in der Nachspielzeit. Nur ein kleiner Makel, denn der Schuss des Dänen war minimal aber entscheidend abgefälscht.

Nach Rekorden in Spanien und Deutschland bastelt Trainer Pep Guardiola auch in England weiter an seiner Siegesserie. 16 Mal hintereinander konnte sein Team in dieser Spielzeit dreifach punkten. Das schaffte zuvor kein anderes Team in Englands höchster Fußball-Liga. Ungeschlagen durch eine ganze Saison ging bereits der FC Arsenal 2003/04 . Die Dominanz ist vergleichbar, auch wenn Guardiola mit Niederlagen seines Teams rechnet - in der aktuellen Verfassung ist das aber nur schwer vorstellbar.

Quelle: n-tv.de