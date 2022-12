Bleibt er oder will er weg? Die Gerüchte über Youssoufa Moukoko halten Borussia Dortmund seit Wochen in Atem. Dem 18-Jährigen werden immer wieder extrem hohe Gehaltsforderungen unterstellt. Dagegen wehrt sich der DFB-Youngster nun überdeutlich.

Jungstar Youssoufa Moukoko hat auf die jüngsten Medienberichte über schleppende Vertragsgespräche mit Borussia Dortmund und einen möglichen Vereinswechsel reagiert. "Hallo, liebe Fans. Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. So eine Lüge über mich werde ich nicht akzeptieren", schrieb der 18 Jahre alte Fußball-Nationalspieler am Freitag auf Instagram.

Damit bezog der Torjäger Stellung zu einem Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach seine Gehaltsvorstellungen in den mittlerweile monatelangen Verhandlungen über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages nicht mit dem üppigen Angebot der Borussia übereinstimmen. Er verlange angeblich mehr als das aktuelle Angebot des BVB hergebe, dies liegt demnach bei sechs Millionen Euro pro Jahr, was sein Gehalt verdreifache.

Die "Bild" berichtete vom drohenden neuen monatelangen Transferpoker, wie ihn sich schon Erling Haaland geleistet hatte. Moukoko, der im November für die deutsche A-Nationalmannschaft debütierte und für die WM in Katar nominiert war, besitzt beim BVB nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Ab 1. Januar darf Moukoko offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Sein Berater Patrick Williams hatte zuletzt eine Vertragsverlängerung mit dem BVB zurückgewiesen. "Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen", hatte er Sky gesagt.

Moukoko aber kommentierte nun: "Es ist echt traurig, dass man heutzutage so was auf die Welt bringen kann, damit ihr (Fans) ein falsches Bild von mir habt, echt sehr schade, denn ich bin immer noch schockiert von den Berichten." Sein Versprechen an die Fans: "Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde und es geht um den Verein Borussia Dortmund. Kein Spieler ist größer als der Verein."

Moukoko war in der laufenden Saison an zwölf Toren für den BVB direkt beteiligt. Er wird unter anderem mit dem FC Barcelona, dem FC Chelsea oder Real Madrid in Verbindung gebracht.