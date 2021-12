"Mr. Whiskey" schlägt Ronaldo in "Forbes"-Ranking

Cristiano Ronaldo ist die Lifestyle-Ikone unter den Fußballern. Doch der Portugal-Star kann seinen Ruhm in diesem Jahr nicht so gut kapitalisieren wie ein 33-jähriger Ire. "Mr. Whiskey" übertrifft ihn im "Forbes"-Ranking der bestverdienenden Athleten. Nur ein Bundesliga-Star schafft es in die Top 50.

Flüge mit dem Privatjet, schnelle Autos, malerische Urlaubsreisen. Superstar Cristiano Ronaldo stellt seinen Reichtum in den sozialen Netzwerken gerne zur Schau. Das kann er auch - denn der Portugiese ist der Top-Verdiener unter den Fußballstars im Jahr 2021. Umgerechnet 107 Millionen Euro (brutto) inklusive Werbeeinnahmen fließen laut "Forbes" in der laufenden Saison auf das Konto des 36-Jährigen. Damit überflügelt er seinen Dauerrivalen Lionel Messi (94 Millionen) zumindest finanziell.

Im Ranking der bestverdienenden Athleten steht aber noch ein Mann vor den beiden Fußball-Ikonen: MMA-Kämpfer Conor McGregor. Der 33 Jahre alte Ire hat sich neben dem Sport mit seinem eigenen Whiskey "Proper No. 12" ein sehr lukratives zweites Standbein aufgebaut. "Ich wache jeden Tag mit dem Ziel auf, im Sport und in der Wirtschaft der Beste zu sein - und das Geld folgt", schrieb McGregor zu einem Post auf Instagram, in dem er auf den großen Erfolg seines Whiskeys eingeht. "Mr. Whiskey" nimmt durch die sportlichen Leistungen zwar "nur" 22 Millionen US-Dollar ein - doch seine Werbeeinnahmen und sein alkoholisches Nobelgetränk katapultieren den UFC-Kämpfer auf 180 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Einsame Spitze.

Bayern-Star abgeschlagen

In den Top Ten der Top-Verdiener finden sich auch Dak Prescott, Tom Brady (beide Football), LeBron James und Kevin Durant (beide Basketball), vier Stars aus den großen US-Ligen NFL und NBA, die insgesamt die Top 50 dominieren. Unter diese schaffen es nur zwei Frauen - und die Top-Verdienerin ist Tennis-Superstar Naomi Osaka. Die Japanerin, die auf einen Jahresverdienst von 60 Millionen US-Dollar kommen soll, sorgte im Mai für großes Aufsehen, als sie wegen des Streits um einen Presseboykott bei den French Open zurückzog. Osaka stellte ihre psychische Gesundheit über das Finanzielle und setzte ein Zeichen. "Ich hoffe, dass der beträchtliche Betrag, den ich als Strafe bekomme, für eine Wohltätigkeitsorganisation im Kampf für psychische Gesundheit eingesetzt wird", sagte Osaka, nachdem der veranstaltende französische Tennisverband die Athletin mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar belegt hatte.

Serena Williams ist eine weitere Tennisspielerin unter den Top 50, in denen sich kein deutscher Athlet befindet. Immerhin mischt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski bei den weltweiten Top-Verdienern mit. Der Pole bringt es auf Einnahmen von umgerechnet 30 Millionen Euro - er bekommt also nicht mal ein Drittel von dem, was seine berühmten Torjägerkollegen absahnen.