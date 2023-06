Für Freitagmittag "12 Uhr" ist die Veröffentlichung des Bundesliga-Spielplans 2023/24 angekündigt. Doch offenbar ist die Deutsche Fußball-Liga etwas vorschnell: Schon deutlich früher ist die Übersicht auf der DFL-Webseite abrufbar. Titelverteidiger FC Bayern eröffnet die Spielzeit in Norddeutschland.

"Heute um 12 Uhr", schreibt die Deutsche Fußball-Liga auf ihrer Homepage, sollten eigentlich die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht worden. Allerdings sind die vollständigen Übersichten aller 34 Spieltage schon mehr als zwei Stunden früher öffentlich einsehbar. Über einen Link, den die DFL in der Ankündigung zwar nicht hinterlegt, der aber auf eine Datei der offiziellen Webseite verweist. Daraus ist abzulesen: Der amtierende Deutsche Meister FC Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison 2023/24 am 18. August in Bremen. Um 20.30 Uhr an diesem Freitagabend empfängt der SV Werder Bremen die Münchner. Ein DFL-Sprecher verwies auf Nachfrage von ntv.de auf den 12-Uhr-Termin und wollte den Vorgang darüber hinaus nicht kommentieren. Um kurz vor 11 gab die DFL den Spielplan dann auch ganz offiziell früher als geplant heraus.

Vizemeister Borussia Dortmund startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln, ein Topspiel gibt es am ersten Spieltag in Leverkusen. Dort empfängt Bayer 04 dann Rasenballsport Leipzig. Genau terminiert sind die Partien bis auf den Freitagabendtermin im Weserstadion noch nicht. Die Aufsteiger wiederum beginnen ihren Kampf um den Klassenerhalt jeweils auf fremden Plätzen: Der SV Darmstadt 98 im Hessen-Derby in Frankfurt, während der 1. FC Heidenheim das erste Bundesliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte beim VfL Wolfsburg bestreiten darf.

Zweite Liga beginnt mit HSV gegen Schalke

Den ersten Auftritt vor heimischem Publikum erlebt der FCH eine Woche später dann gegen die TSG Hoffenheim, am 3. Spieltag geht es für den Neuling zum stimmungsvollen Auswärtskracher bei Borussia Dortmund. Der BVB und die Bayern begegnen sich in der Liga erstmals Anfang November, für den 10. Spieltag ist das direkte Duell im Westfalenstadion avisiert - vermutlich als Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr. Das Rückspiel findet am 27. Spieltag und damit am letzten März-Wochenende 2024 in München statt. Am letzten Spieltag empfängt Dortmund Darmstadt, die Bayern treten in Hoffenheim an.

Schon drei Wochen früher beginnt die 2. Bundesliga und das ebenfalls in Norddeutschland. Hier eröffnet der Hamburger SV seinen sechsten Aufstiegsversuch am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen Absteiger FC Schalke 04. Ebenfalls auswärts beginnt Hertha BSC die Mission Bundesliga-Rückkehr, und zwar bei Fortuna Düsseldorf. Zweitliga-Neuling SV Elversberg reist zu Hannover 96, während die Mit-Aufsteiger VfL Osnabrück (gegen den Karlsruher SC) und SV Wehen Wiesbaden (gegen den 1. FC Magdeburg) mit Heimspielen loslegen.

Am 9. Spieltag treffen der FC Schalke 04 und Hertha BSC im direkten Duell aufeinander, das Hamburger Derby zwischen FC St. Pauli und Hamburger SV steigt Anfang Dezember am 15. Spieltag - und damit auch im Saisonfinale am 32. Spieltag Anfang Mai 2024. Ein Blick noch auf den letzten Spieltag der größten Aufstiegsanwärter: Der HSV tritt zu Hause gegen Nürnberg an, Schalke bei der SpVgg Greuther Fürth und Hertha muss an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück.