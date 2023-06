Neben Lionel Messi nimmt ein weiterer großer Name in diesem Sommer Abschied von Paris St. Germain. Verteidiger Sergio Ramos verlässt den französischen Fußballmeister nach der Saison. Der Spanier war vor zwei Jahren von Real Madrid gekommen, wo er zur Legende geworden war.

Spaniens Abwehr-Ikone Sergio Ramos verlässt nach zwei Jahren Paris Saint-Germain. Dies teilte der französische Fußball-Meister in der Nacht mit. Ramos war 2021 von Real Madrid zu PSG gekommen, konnte aber nach seinen großen Erfolgen mit Spaniens Rekordmeister auch nicht dafür sorgen, dass der ambitionierte Klub aus der französischen Hauptstadt erstmals die Champions League gewinnt. In dieser Saison kam das Aus bereits im Achtelfinale gegen den FC Bayern München.

Ramos sprach in der Mitteilung von einem unvergesslichen Abenteuer bei PSG, wo er zwei Meistertitel und den französischen Supercup gewann. Der Samstag werde "ein besonderer Tag, an dem ich Abschied nehme von einer weiteren Phase meines Lebens", schrieb Ramos in den sozialen Medien. Ein Ende seiner Karriere bedeutet der Abschied aber nicht. "Ich werde mich neuen Herausforderungen stellen, ich werde andere Farben tragen, aber zuerst und zum letzten Mal: Allez Paris."

Vereinschef Nasser Al-Khelaifi dankte dem 37 Jahre alten einstigen Welt- und Europameister sowie fünfmaligem Champions-League-Sieger und wünschte ihm das Beste für die Zukunft. Sein letztes Spiel dürfte Ramos an diesem Samstagabend (21 Uhr) daheim gegen Clermont Foot bestreiten. PSG steht bereits als Meister fest.

Mit Ramos verabschiedet sich nach Lionel Messi der nächste Superstar aus Paris. Der 35 Jahre alte Weltmeister aus Argentinien war nach seinem Abschied vom finanziell schwer angeschlagenen FC Barcelona ebenfalls zwei Jahre für PSG aktiv. Wo Messi künftig spielen wird, ist noch unklar. Ihn zieht es vermutlich nach Saudi-Arabien, das seinem Tourismus-Botschafter ein Angebot über mehrere Hundert Millionen Euro Gehalt unterbreitet hat. Ungewiss ist auch noch, ob der zuletzt lange verletzte Brasilianer Neymar in der kommenden Saison weiter in Paris spielt. Der französische Torjäger Kylian Mbappé wird dagegen nach eigenen Worten bleiben.