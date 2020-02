Mehr Gegensatz geht nicht: RB Leipzig spielt fast schon meisterlich, Werder wie ein Absteiger. In dieser Form wird es für Bremen ganz schwer mit dem Klassenerhalt. Die Kohfeldt-Elf wartet in der Liga seit Stunden auf ein eigenes Tor. Ein Sieg der Moral feiert derweil Hertha BSC.

RB Leipzig - Werder Bremen 3:0 (2:0)

RB Leipzig hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga geliefert und Werder Bremen noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Leipziger setzten sich zu Hause gegen desolate Nordlichter völlig verdient mit 3:0 (2:0) durch und übernahmen mit 45 Punkten zumindest für einen Tag wieder die Tabellenspitze. Bayern München (43) kann am Sonntag beim 1. FC Köln nachlegen. Vor 41.308 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena erzielten Lukas Klostermann (18.), Patrik Schick (39.) und Nordi Mukiele (46.) die Tore für die überlegenen Sachsen. Durch den ersten Sieg nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Dreier holte sich RB neues Selbstvertrauen für die Champions League. In der Königsklasse muss Leipzig am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur antreten. Für Werder Bremen sieht es mit weiterhin 17 Punkten äußerst düster aus. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt lieferte einen spielerischen Offenbarungseid ab und kassierte die achte Niederlage aus den letzten neun Ligaspielen. Die Debatte um eine Entlassung des beliebten Trainers dürfte noch einmal an Dynamik gewinnen.

SC Paderborn - Hertha BSC 1:2 (0:1)

Hertha BSC ist im ersten Spiel nach dem geräuschvollen Rücktritt von Jürgen Klinsmann in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Berliner feierten bei Schlusslicht SC Paderborn mit einem knappen 2:1 (1:0) den erhofften Pflichtsieg, verschafften sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga und rückten das Chaos der vergangenen Tage zumindest ein wenig in den Hintergrund. Tore von Dedryck Boyata (10.) und Winter-Zugang Matheus Cunha (67.) per Hacke bescherten Interimstrainer Alexander Nouri den ersten Erfolg nach zuletzt 21 sieglosen Partien in Serie als Cheftrainer. Joker Dennis Srbeny (51.) hatte für den bemühten SCP zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Am Dienstag war der frühere Bundestrainer Klinsmann nach nur 76 Tagen bei der Alten Dame via Facebook-Video völlig überraschend vom Traineramt zurückgetreten - und stellte damit einiges auf den Kopf. Zum Start in die Wochen der Wahrheit gelang der Hertha aber der erste Erfolg nach drei sieglosen Pflichtspielen. Zusätzlich sammelten die Blau-Weißen wertvolles Selbstvertrauen für die kommenden Partien gegen die direkten Konkurrenten 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen. Paderborn (16 Zähler) bleibt weiter Tabellenletzter.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

Bayer Leverkusen hat mit viel Glück den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Werkself gewann dank eines Treffers von Karim Bellarabi in der dritten Minute der Nachspielzeit bei Aufsteiger Union Berlin trotz einer in der Offensive lange Zeit katastrophalen Vorstellung mit 3:2 (1:1) und darf sich damit weiter minimale Titelchancen ausrechnen. Von der Glanzleistung eine Woche zuvor gegen Borussia Dortmund (4:3) war Leverkusen aber meilenweit entfernt. Christian Gentner (7.) hatte die Eisernen in Führung gebracht, ehe Nationalspieler Kai Havertz (22.) und Moussa Diaby (83.) die Partie für Bayer drehten. Bülter gelang nochmals der Ausgleich, doch Bellarabi belohnte aus spitzem Winkel die spät aufgewachte Werkself. Leverkusen konnte somit für das Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen den portugiesischen Topklub FC Porto kein neues Selbstvertrauen tanken.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:2 (1:1)

Dank eines Dreierpacks von Stürmer Wout Weghorst geht der VfL Wolfsburg mit viel Selbstvertrauen die Europacup-Wochen. Die Niedersachsen setzten sich bei einem Elfmeter-Festival 3:2 (1:1) bei der TSG Hoffenheim durch. Der Niederländer Weghorst traf per Handelfmeter (18.), per Foulelfmeter nach Videobeweis (52.) und in der 71. Minute aus dem Spiel heraus für die Wolfsburger, die am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Schweden von Malmö FF antreten müssen. Der Österreicher Christoph Baumgartner (45.) und der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric per Handelfmeter nach Videobeweis (60.) waren für Hoffenheim erfolgreich.

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1 (1:0)

Der FC Augsburg hat nach dem 0:5-Debakel in Frankfurt die Wiedergutmachung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt kam nach einer wenig berauschenden Leistung gegen den SC Freiburg nur zu einem glücklichen 1:1 (1:0) und setzte den Negativtrend der letzten Wochen fort. Der über weite Strecken schwache FCA ging in der 38. Minute überraschend durch Philipp Max in Führung. Freiburg war bis dahin das klar bessere Team. Janik Haberer glich in der 51. Minute vor 26.822 Zuschauern aus. Augsburg versäumte es, nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Freiburg, das auch im achten Anlauf in Augsburg sieglos blieb, vergab seinerseits die Chance, wieder näher an die oberen Ränge heranzurücken.