Sport

Zwei Treffer in vier EL-Minuten: RB Leipzig überrennt Celtic Glasgow

Celtic Glasgows Abwehr hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Europa League wenig entgegenzusetzen. Im direkten Duell der Verfolger setzt sich die Elf von Trainer Ralf Rangnick mit wuchtigem Angriffsfußball durch und hat das Achtelfinale fest im Blick.

Mit aggressivem Tempofußball hat RB Leipzig in der Europa League einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde unternommen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich zu Hause völlig verdient gegen eine harmlose Mannschaft von Celtic Glasgow mit 2:0 (2:0) durch und liegt mit sechs Punkten aus drei Spielen auf Kurs. Matheus Cunha (31.) und Bruma (35.) trafen für die Leipziger, die in zwei Wochen schon wieder gegen die Schotten antreten. Am 8. November kommt es im Celtic-Park zum Rückspiel. Gruppenerster ist Red Bull Salzburg (9 Punkte).

"Wir haben uns in den ersten 15, 20 Minuten noch etwas schwer getan", befand RB-Trainer Ralf Rangnick, "doch dann haben wir vom 4-2-2-2 auf ein 4-3-1-2 umgestellt. Wir hätten am Ende höher gewinnen müssen, aber mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden", meinte der Coach und bedankte sich auch bei den Fans im Stadion: "Das war eine großartige Atmosphäre heute." Kevin Kampl, einer der besten Leipziger, sagte: "Wir hätten zwei, drei Tore mehr schießen müssen - aber wir haben ein gutes Spiel gemacht."

Vor 38.126 Zuschauern war Leipzig von Beginn an der unbedingte Siegeswille anzumerken. Timo Werner (Muskelprobleme) saß zwar zunächst nur auf der Bank, dennoch brachte Trainer Ralf Rangnick gleich drei Stürmer. RB agierte äußerst druckvoll, auch wenn in der Anfangsphase keine Torchancen heraussprangen. Der 49-malige schottische Meister Celtic hielt zunächst spielerisch dagegen.

Die Elf von Ex-Liverpool-Coach Brendan Rodgers zeigte sich ballsicher und kombinierte flüssig. Odsonne Edouard (8.) hatte nach einem Konter sogar die Führung auf dem Fuß, doch der Ball trudelte am langen Pfosten vorbei. Nach knapp 20 Minuten schaltete vor allem Leipzigs Cunha einen Gang höher. Erst setzte der Brasilianer einen Kopfball übers Tor (19.), dann versuchte der Sommer-Neuzugang vom FC Sion per Schwalbe (21.) einen Strafstoß zu erzwingen.

Celtic-Anhänger sorgen für schlechte Sicht

Nach feinem Zuspiel von Marcel Sabitzer stand der 19-Jährige nach gut einer halben Stunde goldrichtig und schoss zum 1:0 ein. Als Leipzigs Portugiese Bruma vier Minuten später auf 2:0 stellte, waren die Schotten bedient. Von den rund 3000 mitgereisten Fans war wenig zu hören, die Rodgers-Elf kam kaum noch aus ihrer Hälfte heraus. Das 2:0 zur Pause bei 12:3 Torschüssen für Leipzig war für die Gäste äußerst schmeichelhaft.

Als Aktivposten im Spiel der Leipziger erwies sich auch Linksverteidiger Marcelo Saracchi, der wie Cunha im Sommer zu RB gewechselt war. Der 20 Jahre alte Uruguayer machte viel Druck über seine Seite und servierte exzellent in die Mitte. In der Defensive hatte Saracchi großen Anteil daran, dass die Gäste kaum gefährlich wurden.

Im zweiten Durchgang setzte Leipzig weiter auf Tempo. Kampl (46.) scheiterte mit einem Schuss von der linken Seite. Neun Minuten später brach Konrad Laimer durch, setzte den Ball aber an den Außenpfosten. Auch Jean-Kevin Augustin (64.) hatte noch eine große Möglichkeit, traf aber ebenfalls nur den Pfosten. Die berüchtigten Celtic-Fans verarbeiteten den Frust auf ihre Weise und setzten die Arena immer wieder unter Rauchschwaden. Damit bekamen die Leipziger Spieler und Fans schon mal einen Vorgeschmack auf das Rückspiel in Glasgow.

Quelle: n-tv.de