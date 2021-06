Die erste Saison von Alexander Sörloth bei RB Leipzig verläuft eher mäßig. Als Top-Stürmer war er aus der Türkei zum Fußball-Bundesligisten gewechselt. Geht es nach den türkischen Fans, könnte der Norweger sofort zurückkommen. Das untermauern sie mit absurd vielen Kommentaren und sogar Anrufen.

Alexander Sörloth ist überaus beliebt. So beliebt, dass er sich vor Nachrichten und Anrufen kaum retten kann. Der 25-Jährige spielt bekanntlich bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Doch die Fans sind bislang nicht damit aufgefallen, den Norweger allzu sehr in ihr Herz geschlossen zu haben. Im Gegenteil, die Hoffnungen, die die Klub-Verantwortlichen und die Fans in den Stürmer hatten, konnte er in seiner Debütsaison nicht erfüllen. In 37 Pflichtspielen schoss er nur sechs Tore, legte zudem drei Treffer auf. 37 Pflichtspiele klingt zwar viel, aber in nur zehn Partien stand er volle 90 Minuten auf dem Platz.

Wer aber schwärmt so von ihm, dass er regelrecht belagert wird? Es sind die Anhänger seines Ex-Klubs Trabzonspor. Den Klub hatte er im Spätsommer 2020 in Richtung Leipzig verlassen, nachdem er in der Türkei ein Jahr auf Leihbasis gespielt hatte. 49 Spiele hatte er in der Saison 2019/20 für Trabzonspor absolviert, 33 Tore geschossen, 11 Vorlagen gegeben.

Weil es in Leipzig nicht so gut läuft wie in der Türkei, gibt es nun Gerüchte, dass er erneut ausgeliehen wird. Trabzonspors Klubboss Ahmet Agaoglu sagte: "Wir haben einen Ferrari nach Leipzig gegeben, aber in Leipzig haben sie ihn wie ein normales Auto behandelt. Bei Crystal Palace war Alex auch nicht gut drauf, wir haben ihn dann hier aufgebaut. Das können wir gern noch mal machen."

Und die Fans spielen verrückt, wollen ihren Star unbedingt zurück. Das machen sie mehr als deutlich: in Likes und Kommentaren in den sozialen Netzwerken etwa. Ein ziemlich belangloses Bild von ihm beim Training der norwegischen Nationalmannschaft ist völlig überladen mit Kommentaren von Trabzon-Fans, die ihn anbetteln, zurückzukommen. Mehr als 3,4 Millionen Mal wurde es kommentiert.

"Genug ist genug"

Die Sehnsucht der Fans geht sogar noch weiter: Sie rufen ihren Star auf dem Telefon an und schicken persönliche Nachrichten. Seine Nummer war offenbar veröffentlicht worden. Ein Umstand, der Sörloth ziemlich unglücklich machte. "Hallo Trabzonspor-Fans, ich weiß eure Liebe und eure Unterstützung zu schätzen, aber bitte hört auf, mich anzurufen oder mir Nachrichten zu schreiben. Es macht mein Leben sehr stressig. Genug ist genug." Geholfen hat das wenig. Die zahlreichen Kommentare beweisen es. Stattdessen ist sein Twitter-Account massiv abgeräumt, lediglich zwei Posts, die er retweetet hatte, sind zu sehen. Auch sein Aufruf ist nicht mehr zu finden.

Gut möglich, dass sich der 25-Jährige mittlerweile zudem eine neue Handynummer besorgt hat. Zeit genug dürfte er aktuell haben, denn Norwegen ist bei der anstehenden Europameisterschaft nicht dabei. Die Nationalmannschaft absolvierte zuletzt ein Freundschaftsspiel gegen Luxemburg - es endete 1:0 dank eines Treffers von Erling Haaland in der Nachspielzeit (90.+2). Sörloth war da bereits ausgewechselt worden.

Ausgewechselt wie so häufig in Leipzig. Angekommen ist er bei den Sachsen noch nicht richtig, erhofft sich aber eine neue Chance unter dem neuen Trainer Jesse Marsch. Gerüchten zufolge setzt die Führungsetage darauf aber nicht all ihre Hoffnung. Es soll eine Verstärkung kommen, der Transfermarkt wird sondiert, mit besonderem Blick auf die Offensive. Für Sörloth wird es in Leipzig wohl nicht einfacher, die Herzen der Fans so zum Schmelzen zu bringen wie in der Türkei.