Natürlich knipst er auch im Jubiläumsspiel: Cristiano Ronaldo entscheidet sein 200. Spiel in der letzten Minute. Während Norwegen mit Erling Haaland und Belgien mit Romelu Lukako jeweils einen Doppelpacker stellen, verliert Polen um Stürmerstar Robert Lewandowski überraschend gegen Moldau.

Ein großer Jubiläums-Moment für Cristiano Ronaldo, ein Sieg in stürmischen Zeiten für Domenico Tedescos Belgier und großes Aufatmen bei Erling Haaland: Die großen Namen haben auf dem Weg zur EM 2024 wichtige Schritte getan. Ronaldo sorgte in seinem 200. Spiel für Portugal mit einem späten Treffer (89.) für das wichtige 1:0 (0:0) in Island, nach dem vierten Sieg im vierten Qualifikations-Spiel sind die Portugiesen an der Spitze der Gruppe J mit zwölf Punkten weiterhin ganz allein.

Belgiens Auswahl schob zudem den Streit zwischen Trainer Tedesco und Star-Torwart Thibaut Courtois zumindest für 90 Minuten beiseite. Ohne Courtois gewannen die Roten Teufel in Estland mit 3:0 (2:0) und bewegten sich in Richtung Tabellenspitze. Dort stehen in Qualifikationsgruppe F weiterhin Ralf Rangnicks Österreicher. Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim schoss mit einem späten Doppelpack (81./89.) ein 2:0 (0:0) gegen Schweden heraus, Österreich bleibt ungeschlagen und mit zehn Punkten ganz vorne. Belgien (7) hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann damit noch gleichziehen.

Die ersten beiden Treffer für Belgien erzielte Stürmer Romelu Lukaku (37./40.), der in den vergangenen Tagen auch in der Causa Courtois eine Rolle gespielt hatte. Tedesco musste angesichts der Abwesenheit des verletzten Kapitäns Kevin De Bruyne schon für das jüngste 1:1 gegen Österreich einen Vertreter bestimmen und entschied sich für Lukaku. Courtois verließ das Lager der Nationalmannschaft wenig später, Tedesco bestätigte dann Medienberichte, wonach die Kapitänswahl der Grund gewesen sei. Der Torwart von Real Madrid antwortete am Dienstag mit einem ausführlichen Statement und griff Tedesco dabei heftig an.

Polen patzt gegen Moldau

Erling Haaland sorgte in Norwegen für neuen Mut und den ersten Sieg in der laufenden Qualifikation. Mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von fünf Minuten (56., Handelfmeter/60.) schoss er sein Team zum 3:1 (1:0) gegen Zypern. Mit nun vier Punkten in Gruppe A ist der Weg zur EURO im kommenden Sommer aber immer noch steinig. Spanien (3) hat zwei Spiele weniger absolviert, das Spiel von Tabellenführer Schottland (9) gegen Georgien (4) endete aufgrund einer langen Regenunterbrechung am Abend deutlich später.

Polen blamierte sich vier Tage nach dem erfolgreichen Test gegen Deutschland. In Moldau verlor das Team um Stürmerstar Robert Lewandowski völlig überraschend mit 2:3 (2:0) und rutschte in der Gruppe E nach drei Spielen noch hinter den Gegner auf den vorletzten Platz ab.