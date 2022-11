An einem Spieltag voller Top-Partien steht am Ende der FC Arsenal an der Spitze. Für den FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp geht es zumindest ein wenig aufwärts. Dank Mohamed Salah. Im Rampenlicht der Premier League steht aber unbestreitbar ein anderer.

Aufatmen für Jürgen Klopp: Der FC Liverpool hat durch ein 2:1 (2:0) im Topspiel bei den Tottenham Hotspur ein wenig zurück in die Erfolgsspur gefunden und klettert dank des Doppelpacks von Mohamed Salah (11., 40.) auf Rang acht.

Die Spurs, für die Harry Kane traf (70.), rutschten durch die Niederlage auf Rang vier ab, neuer Dritter ist das neureiche Newcastle United nach einem 4:1 (1:0) beim FC Southampton. Manchester United um Superstar Cristiano Ronaldo unterlag überraschend 1:3 (1:2) bei Aston Villa, für das Trainer Unai Emery ein gelungenes Debüt feierte.

Am Sonntag kehrte allerdings der FC Arsenal durch ein 1:0 (0:0) im Londoner Derby beim FC Chelsea mit Nationalspieler Kai Havertz wieder auf Rang eins zurück. Die Gunners haben 34 Zähler auf dem Konto und rangieren vor ManCity (32). Gabriel (63.) erzielte das Siegtor für die Kanoniere. Leeds United mit Nationalspieler Robin Koch kämpfte sich eine Woche nach dem 2:1-Sieg in Liverpool trotz 1:3-Rückstands noch zu einem 4:3 (1:2) gegen den AFC Bournemouth.

Guardiola vollends begeistert

Mit einem Last-Minute-Tor hatte Erling Haaland den englischen Fußball-Meister Manchester City am Samstag in der Premier League zum Sieg und zwischenzeitlich an die Spitze geschossen. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte der Ex-Dortmunder einen Foulelfmeter zum 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham.

Es war bereits Haalands 23. Pflichtspieltreffer in dieser Saison, in der Premier League war Haaland in zwölf Spielen schon 18-mal erfolgreich. "Es war der Moment schlechthin bislang während meiner Zeit hier in Manchester", bekannte City-Teammanager Pep Guardiola ungewöhnlich euphorisch. "Das Tor am Ende, das Feiern mit den Fans - natürlich haben wir nicht die Meisterschaft gewonnen, aber für diese Momente machen wir unseren Job."