Überraschung im Schlussspurt der 2. Fußball-Bundesliga: Der FC Schalke 04 verpflichtet Peter Hermann als Co-Trainer von Übergangscoach Mike Büskens. Der 70-Jährige arbeitete bereits vor knapp zehn Jahren als Assistent von Jens Keller bei den Königsblauen.

Erfahrung für den Aufstiegskampf: Fußball-Zweitligist Schalke 04 holt Peter Hermann als Co-Trainer ins Team. Der 70-Jährige soll Interims-Chef Mike Büskens im Saisonendspurt unterstützen. Sportdirektor Rouven Schröder erhofft sich von Hermann, der bereits von 2013 bis 2014 auf Schalke tätig war, "wichtige Impulse" für die entscheidende Phase der laufenden Saison. "Mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Qualifikation wird er unseren Stab unmittelbar verstärken", sagte Schröder: "Er war selbst Profi, arbeitet seit nunmehr 30 Jahren erfolgreich als Co-Trainer auf absolutem Top-Niveau und hat dabei verschiedenste Situationen erlebt."

Hermann war zuletzt an der Seite von Christian Wörns Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Dorthin will er auch nach dem Sommer wieder zurückkehren. "Er hat signalisiert, dass er über den Sommer hinaus gerne noch ein weiteres Jahr bei uns dranhängen will. Gleichzeitig möchte er auch dem FC Schalke 04 in den nächsten beiden Monaten helfen", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften.

Hermann war in seiner Karriere als Co-Trainer unter anderem für den Rekordmeister München und Bayer Leverkusen tätig. Seine erfolgreichste Zeit hatte er als Co-Trainer des legendären Jupp Heynckes beim FC Bayern. Mit den Münchnern gewann Hermann die Champions League und dreimal die Meisterschaft.

Auf Schalke assistiert er Büskens gemeinsam mit Matthias Kreutzer und Simon Henzler. Die Königsblauen sind nach 27 Spieltagen Vierter, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz und vier Zähler hinter den direkten Aufstiegsplätzen. Am Freitag spielt Schalke bei Dynamo Dresden.