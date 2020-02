Jürgen Klinsmann hat nach nur 76 Tagen überraschend sein Amt als Trainer bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC zur Verfügung gestellt. Nach "langer Überlegung" sei der 55-Jährige zu der Überzeugung gekommen, von seinem Amt beim Fußball-Bundesligisten zurückzutreten, schreibt er auf seinem Facebook-Account. Als Grund führt er mangelndes Vertrauen für seine Arbeit an. Hertha BSC will von der Entscheidung nichts gewusst haben: "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", erklärte Manager Michael Preetz. Das Netz reagiert weniger verständnisvoll.

Um 10:10 überrascht Jürgen Klinsmann mit folgender Nachricht:

Um 11:12 reagiert Hertha BSC auf die Nachricht auf Twitter mit folgendem Statement:

Wie das Netz auf den Rücktritt reagiert, haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt: