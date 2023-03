Nur wenige Fußballer spielen noch in einer Profiliga, wenn sie 40 Jahre alt sind. Noch weniger davon sind Feldspieler - wie Makoto Hasebe. Der Oldie von Eintracht Frankfurt aber wird dies schaffen, seinen Vertrag verlängert er. Dass er seine zehnte Saison beim Klub spielen wird, liegt auch an seiner Tochter.

Die Inspiration für seine Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt erhielt Fußball-Oldie Makoto Hasebe aus der Familie. "Meine Frau sagt fast gar nichts. Aber meine kleine Tochter war zuletzt mal Einlaufkind bei einem Spiel und hat danach gesagt: Papa, spiele einfach weiter. Also muss ich weiterspielen, wenn meine Tochter das sagt", berichtete der 39-Jährige schmunzelnd.

Für die Verkündung des neuen Kontrakts, der bis zum 30. Juni 2024 gilt, war der Japaner gemeinsam mit Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche extra nach Tokio gereist. Denn Hasebe genießt in seiner Heimat Legenden-Status. "Ich fühle mich immer noch sehr gut und habe richtig Bock, Fußball zu spielen", begründete der 114-malige Nationalspieler seine Entscheidung, die Fußball-Rente weiter aufzuschieben.

Mit einem Einsatz in der kommenden Saison würde Hasebe Torwart Uli Stein als ältesten Eintracht-Profi der Geschichte ablösen und sich damit auch am Main ein sportliches Denkmal setzen. "Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe nie gedacht, dass ich so lange bei der Eintracht spiele", sagte der Abwehrspieler, der am 18. Januar im kommenden Jahr 40 Jahre alt wird.

Besonderheit im Vertrag nur für Hasebe

"Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert. Wir sind froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat und uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleibt", sagte Krösche. "Mit seiner Einstellung, seiner Disziplin und seiner fußballerischen Qualität ist er in unserer Mannschaft nicht nur ein absolutes Vorbild, sondern nach wie vor auch eine Bereicherung für unser Spiel."

Hasebe, der schon jetzt zu den zehn ältesten Feldspielern der Bundesliga-Historie gehört, kommt in der laufenden Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend 16 Einsätze. Insgesamt bestritt er bisher 279 Pflichtspiele für die Eintracht, mit der er 2018 den DFB-Pokal und 2022 die Europa League gewann. Vor seiner Zeit in Frankfurt spielte er beim 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 deutscher Meister wurde.

"Mit bald 40 Jahren ist er eine Bundesligagröße und auch über die Landesgrenzen hinaus ein Botschafter für Eintracht Frankfurt und den deutschen Fußball", würdigte Krösche den Familienvater von zwei Kindern. Dessen Geheimnis: Zielstrebigkeit und Erfolgshunger.

Ein heißes Bad für die Karriere

Und dann ist da noch die Sache mit der Badewanne, in die er regelmäßig zur besseren Regeneration steigt. "Mein Wasser ist immer 42 Grad warm. Es dauert immer 15 bis 20 Minuten, und dabei lese ich ein Buch, gerne über Philosophie", verriet er einmal. Nur an den beiden Tagen vor einem Spiel verzichte er auf das Ritual, weil das Baden die Muskeln entspanne. Auf dem Platz benötige er aber mehr Körperspannung.

Das soll auch in der kommenden Saison so bleiben. "Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf. Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Klub Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen", versprach Hasebe.

Auch die Zukunft nach dem Ende der aktiven Laufbahn ist bereits geregelt. Hasebe erhält bei den Hessen einen Anschlussvertrag bis 2027. "Frankfurt ist meine Heimat geworden, die Eintracht ist mein Klub. Deshalb freue ich mich auch jetzt schon darauf, nach der Karriere Teil dieses Vereins zu sein", sagte Hasebe.