Der Ausraster hat ein Nachspiel: Die UEFA leitet ein Verfahren gegen die Spitzenfunktionäre von Paris St. Germain ein. Sie sollen den Schiedsrichter angegangen haben. Grund für die Wut soll ein angebliches Foul sein, das die Wende im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid einleitete.

Die Wut-Attacke von Vereinschef Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo nach dem Champions-League-Aus von Paris St. Germain ist ein Fall für die UEFA-Strafverfolger. Gegen die beiden Spitzenfunktionäre und den französischen Meister wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, bestätigte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union. Zuvor hatte die UEFA den Bericht von Schiedsrichter Danny Makkelie zu den Vorfällen nach dem 1:3 von PSG im Achtelfinalrückspiel bei Real Madrid geprüft. Laut UEFA-Rechtsordnung können Beleidigungen oder andere Verstöße gegen die Verhaltensregeln mit Geldstrafen oder auch Sperren geahndet werden.

Berichten spanischer und französischer Medien zufolge sollen der katarische Vereinspräsident Al-Khelaifi und der brasilianische PSG-Sportdirektor Leonardo versucht haben, in die Kabine der Unparteiischen zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen. In Berichten war auch davon die Rede, Al-Khelaifi und Leonardo seien in der Kabine gewesen und hätten Equipment zerstört. Bekannt ist, dass Al-Khelaifi sich über den Ausgleichstreffer von Reals Stürmer Karim Benzema zum 1:1 in der 61. Minute nach einem angeblichen Foul des Angreifers an Torwart Gianluigi Donnarumma so sehr echauffiert hatte, dass er Makkelie zur Rede stellte. Das vermeintliche Foul leitete die Wende im Spiel ein.

Geldstrafe und Sperre droht

Fakt ist: Nach mehr als einem Jahrzehnt und Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro ist der souveräne Tabellenführer der Ligue 1 in der Königsklasse erneut früh gescheitert. Wieder wird es nichts mit dem ersehnten Gewinn des Henkelpotts, auch weil die Aufgabenteilung in der höchstbezahlten Fußballmannschaft der Welt offensichtlich nicht funktioniert.

Doch die Gäste schoben dem niederländischen Referee die Schuld am eigenen Versagen in die Schuhe. "Beim Ausgleich hat der Schiedsrichter einen Fehler gemacht, der alles verändert hat", klagte PSG-Coach Mauricio Pochettino nach der denkwürdigen Partie. In der Benzema mit seinem Hattrick binnen 17 Minuten der Game Changer war - und der "Albtraum von Paris", wie "Le Parisien" titelte.