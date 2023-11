Der SV Wehen Wiesbaden arbeitet sich über die Relegation in die 2. Fußball-Bundesliga, nun arbeiten sich die Hessen auch dort nach oben. Im Ost-Duell des 13. Spieltags holt sich Hansa Rostock spät drei ganz wichtige Punkte.

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:1)

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit dem 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Erfolgsspur geblieben. Mit dem vierten Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga kletterte der Aufsteiger aus Hessen auf den siebten Tabellenplatz und kommt den Aufstiegsplätzen immer näher. Im Südwest-Derby erzielten für die Gastgeber vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Brita-Arena Thijmen Goppel (51. Minute) und Ivan Prtajin (65.) die Tore. Die Pfälzer waren durch Marlon Ritter (39.) zunächst in Führung gegangen.

In einer weitgehend ereignisarmen ersten Hälfte blieb ein Schuss vom Wiesbadener Amar Catic (6.) aus spitzem Winkel, den FCK-Torwart Julian Krahl abwehrte, lange Zeit die einzige Chance. Auch danach blieb der SV Wehen Wiesbaden die aktivere Mannschaft, musste in der Endphase der ersten Halbzeit aber wie aus dem Nichts die Führung durch Ritter hinnehmen. Kurz vor der Pause vergab Prtajin aus Nahdistanz die Chance zum Ausgleich (44.).

Nachdem zu Beginn der zweiten Hälfte ein Treffer von Terrence Boyd aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde (49.), sorgte nur wenig später Goppel mit einem Distanzschuss, den Nikola Soldo abfälschte, für das 1:1. Prtajin drehte die Partie zugunsten der Wiesbadener, als er einen Freistoß von Robin Heußer mit der Brust ins Tor abfälschte.

Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)

Auch Fortuna Düsseldorf hat die Heimstärke der SpVgg Greuther Fürth zu spüren bekommen. Die Franken gewannen im Ronhof nach dem ersten Saisontor von Mittelfeldspieler Robert Wagner (48. Minute) verdient mit 1:0 (0:0) und zogen in der Tabelle mit 21 Punkten mit der Fortuna gleich. Beide Vereine liegen vor der letzten Länderspielpause des Jahres in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen.

Die Fürther verdienten sich vor 10.790 Zuschauern den fünften Erfolg im siebten Saison-Heimspiel mit der etwas größeren Angriffswucht und Zielstrebigkeit. Nach einem Fehler von Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier, der weit aus seinem Tor herauslief, aber den Ball verpasste, hätte Armindo Sieb bereits kurz vor der Pause für die Gastgeber treffen können. Der Angreifer verfehlte bei seinem Schuss aus 40 Metern aber das leere Tor.

Einen schönen Angriffszug vollendete der vom SC Freiburg ausgeliehene Wagner auf Vorlage von Tim Lemperle. Erst nach einer längeren Abseitsüberprüfung wurde das Tor schließlich doch anerkannt. Die Fortuna kämpfte danach bis in die lange und hektische Nachspielzeit hinein vergeblich um den Ausgleich gegen leidenschaftlich verteidigende Fürther.

1. FC Magdeburg - Hansa Rostock 1:2 (1:0)

Der FC Hansa Rostock hat mit einem Sieg im Ost-Duell den Anschluss an das Mittelfeld geschafft und die Krise von Gastgeber 1. FC Magdeburg verschärft. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern gewannen mit 2:1 (0:1) und ließen sich dabei auch von einem frühen Rückstand nicht beirren. Bereits in der vierten Minute war Herbert Bockhorn die Führung für die Magdeburger geglückt, als sich seine Hereingabe von der Seite ins lange Eck des Hansa-Tores senkte.

Wenige Sekunden nach der Pause glich Dennis Dressel (46.) aus. Magdeburgs Keeper Dominik Reimann agierte dabei recht unglücklich. Beim Siegtreffer der Rostocker vor 26.660 Zuschauern prallte der Ball nach einer Ecke an den langen Pfosten, von dort Connor Krempicki an den Körper und vom FCM-Profi ins Tor.

Die Magdeburger warten in der Meisterschaft nun seit dem 2. September (6:4 gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC) auf einen Sieg, sie kassierten sechs Niederlagen in den vergangenen acht Spielen. Die Rostocker beendeten dagegen ihrer Sieglos-Serie, nachdem sie zuvor zum letzten Mal am 30. September (1:0 gegen Eintracht Braunschweig) drei Punkte geholt hatten. In der Tabelle bleibt Magdeburg (14.) mit 13 Zählern punktgleich auch mit dem FC Schalke 04 auf dem Relegationsplatz. Rostock verbesserte sich mit 16 Zählern auf Platz 13.