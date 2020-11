Giovanni Reyna von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist einer der großen Senkrechtstarter dieser Saison. Nun steht dem jungen US-Amerikaner eine ganz besondere Woche bevor, die Chancen und Risiken zugleich birgt. Das hat auch mit seinem Geburtstag zu tun.

Noch am Samstag stand Giovanni Reyna in der Startformation von Borussia Dortmund im Topspiel gegen den FC Bayern. Seine siebte von sieben möglichen Partien in der laufenden Bundesliga-Saison. Am Sonntag machte sich Reyna dann auf den Weg nach Wales, um zum großen Vorbereitungscamp der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft zu reisen. Dazu hatte er von Trainer Gregg Berhalter die Einladung bekommen, erstmals. Die völlig neu zusammengewürfelte Truppe bereitet sich auf zwei Testspiele vor. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr) trifft die USA in Swansea auf Wales, am Montag spielt das Team in Wien gegen Panama.

Dazwischen, nicht ganz unerheblich, feiert Reyna noch seinen 18. Geburtstag. Jener 13. November ist vor allem in Dortmund schon länger im Kalender rot markiert. Nach Informationen des "Kicker" hat die Borussia bereits alles vorbereitet: Mit der Volljährigkeit tritt automatisch ein Anschlussvertrag in Kraft, der den Sohn des früheren Bundesliga-Spielers Claudio Reyna bis Sommer 2023 bindet. Kurz gesagt: Die kommenden Tage haben es in sich.

Reyna wirkt überspielt

Auf den (Noch-)17-Jährigen prasseln ohnehin dieser Tage zahlreiche neue Erfahrungen ein. Zwar hat Giovanni Reyna bislang alle Hürden mit Bravour gemeistert und sich unter BVB-Trainer Lucien Favre überraschend über mehrere Wochen in der ersten Elf festgespielt, die unbedingte Leichtigkeit ging dem Youngster in den letzten Wochen aber doch etwas ab. Während er zu Saisonstart mit jeder Menge Spielwitz am Ball agierte, und obendrein sein erstes Bundesliga-Tor gegen Gladbach erzielte und mit drei Vorlagen beim 4:0-Sieg gegen Freiburg brillierte, wirkte Reyna zuletzt ein wenig überspielt.

Bei der 2:3-Pleite gegen den FC Bayern gelangen nur wenige nennenswerte Aktionen. Auch Tage zuvor beim FC Brügge, Reyna spielte ebenfalls rund 70 Minuten, blieb er über weite Strecken blass. Und gegen Bielefeld durfte Kapitän Marco Reus mal von Beginn an ran, Giovanni Reyna kam erst für die letzten 15 Minuten.

"Zu einem fantastischen Spieler entwickeln"

Nun kommen Reise-, Trainings- und Länderspielstrapazen hinzu, anstatt sich behutsam auf die kommenden Aufgaben mit dem BVB vorbereiten zu können. Schon Ende März hatte US-Coach Berhalter geplant, das vielversprechende Talent in seinem A-Kader auszuprobieren. Die damals angesetzten Duelle gegen die Niederlande und Wales kamen aufgrund der weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie nicht zustande, der BVB hatte aber ohnehin seine Bedenken geäußert.

Das Testspiel gegen Wales dürfte nun zu Reynas großer Bühne werden. So freut sich Coach Gregg Berhalter auf den Dortmunder Hoffnungsträger: "Gio wird sich zu einem fantastischen Spieler entwickeln, darüber gibt es keinerlei Zweifel", schwärmte er zuletzt gegenüber "SBI Soccer". Gleichzeitig erläuterte Berhalter, warum die bevorstehenden (zusätzlichen) Spiele für Reyna eher eine Chance, denn ein Risiko sind. "Wie fördern wir ihn? Wie können wir ihn in schwierige Situationen stecken, um ihm dabei zu helfen, als Spieler zu wachsen? Er ist einer dieser Spieler, die mit ihren Aufgaben wachsen. Daher müssen wir ihm diese liefern."

Im Trainingscamp der US-Auswahl, die ausschließlich aus Legionären aus den europäischen Ligen besteht, um die zurzeit stattfindenden MLS-Playoffs nicht durcheinanderzubringen, soll Reyna nun wichtige Erfahrungen sammeln und das Team kennenlernen. Das Treffen mit Chelsea- und Ex-BVB-Star Christian Pulisic, der Reyna einst mit seinen Ratschlägen von einem Wechsel zum BVB überzeugte, war nur kurz, da dieser verletzt vorzeitig abgereist ist.

Zurück in Dortmund wird Reyna nach diesen aufregenden und kräftezehrenden Tagen womöglich eine Verschnaufpause benötigen. Vielleicht geht gar das achte Bundesliga-Spiel der Saison, am 21. November gegen Hertha BSC, ohne ihn über die Bühne. Erfüllt sich aber die Prophezeiung des US-Trainers, hat der Offensivspieler wertvolle Erfahrungen gesammelt, von der letztlich auch der BVB profitiert.