Ligaspitze an Bayern verloren Wütende Wölfinnen sinnen im DFB-Pokal auf Revanche

Mitte der Woche stehen die Spielerinnen noch gemeinsam für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Platz, nun müssen sie wieder auf Konkurrenzkampf umschalten. Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg treffen sich zum nächsten Duell, diesmal im Halbfinale des DFB-Pokals.

Es ist gerade einmal drei Wochen her, da stürzte der VfL Wolfsburg schmerzhaft von der Tabellenspitze, - und doch erinnern sie sich dieser Tage ganz bewusst an jene bittere Pleite bei den Bayern. Dieses Gefühl, "in München bedröppelt auf dem Platz zu stehen", betonte VfL-Trainer Tommy Stroot, sei etwas, das "uns Beine macht". Die wütenden Wölfinnen sinnen im Pokalkracher auf Revanche.

"Sie sind angestachelt. Das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen", vermutet Bayern Münchens Nationalspielerin Sydney Lohmann vor dem erneuten Duell der beiden Schwergewichte im Halbfinale am Samstag (14 Uhr/ZDF, Sky und im ntv.de-Liveticker). Die Bayern, seit dem Erfolg am 25. März (1:0) Bundesliga-Tabellenführer, hoffen auf eine "Zeitenwende" - und das Ende der Pokal-Dominanz der Seriensiegerinnen.

Wolfsburg-Kapitänin Popp fällt verletzt aus

Da kommt es aus Münchner Sicht gerade recht, dass ausgerechnet VfL-Kapitänin Alexandra Popp verletzt passen muss. Der Ausfall der "Unterschiedsspielerin" tue weh, gab Stroot zu. Popp, die angeschlagen vom Nationalteam zurückgekehrt war und aufgrund einer Wadenverletzung fehlt, "tut mit ihrer Energie und mit ihrer Mentalität einfach jeder Gruppe gut". Aber: "Wir wissen auch, dass wir es auffangen können." Und müssen.

Denn im dritten Halbfinal-Duell nacheinander gegen die Bayern gilt es für die Wölfinnen, eine erneute Enttäuschung zu verhindern. Um den Triple-Traum zu wahren und einmal mehr ins Finale in Köln am 18. Mai einzuziehen, müsse der VfL nun wieder sein "wahres Gesicht" zeigen, forderte der Coach, der wohl wieder auf die zuletzt angeschlagene Nationaltorhüterin Merle Frohms setzen kann.

Eben noch zusammen im DFB-Team, jetzt Konkurrentinnen

Die Fakten sprechen jedenfalls eine eindeutige Sprache: Acht Pokalsiege feierte Wolfsburg nacheinander, seit 43 Partien ist der VfL in diesem Wettbewerb ungeschlagen - die letzte Pokalpleite kassierte der Dauerchampion vor fast zehn Jahren. Auch deshalb werde es Zeit "für einen neuen Pokalsieger", meinte Lohmann. Klara Bühl ist sich sicher: "Wir können Wolfsburg noch einmal knacken."

Es brodelt vor dem hitzigen Duell, dabei standen die Nationalspielerinnen vor wenigen Tagen noch gemeinsam auf dem Feld. "Dumme Sprüche" habe es im Vorfeld nicht gegeben, versicherte Lohmann: "Wir verstehen uns super in der Nati, aber wenn das Spiel hier losgeht, wird die Freundschaft beiseite gelegt."

Zu viel steht schließlich auf dem Spiel. Im Gegensatz zu den Münchnerinnen darf der VfL als Halbfinalist zudem noch vom Triumph in der Königsklasse träumen. Ein Pokalerfolg gegen die Bayern, das glaubt zumindest Stroot, könnte weiteren Schwung bringen - und Einfluss auf das enge Titelrennen in der Liga haben. Denn: "Das würde in der Meisterschaft Druck kreieren".