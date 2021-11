Nach leichten Anlaufschwierigkeiten schafft Hansi Flick viel von dem, was sich Fußball-Deutschland vom neuen Bundestrainer erhofft hatte. Um sein erstes Halbjahr als Bundestrainer erfolgreich zu Ende zu bringen, verzichtet Flick für die letzten Länderspiele des Jahres auf große Überraschungen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihren Jahresabschluss mit den Rückkehrern Julian Draxler und Julian Brandt sowie dem Debütanten Lukas Nmecha. Insgesamt nominierte Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (Donnerstag, 11. November, 20.45 Uhr/jeweils live bei RTL, auf RTL+ und im Liveticker bei ntv.de) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien (Sonntag, 14. November, 18 Uhr) vier Torhüter und 23 Feldspieler. Einige seiner strapazierten Stars dürften nach dem Heimspiel eine Pause erhalten.

Das deutsche Aufgebot Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter (SC Freiburg), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München) Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Draxler und Brandt waren von Joachim Löw nicht für die EM berücksichtigt worden. Auch unter Flick spielten sie zunächst keine Rolle. "Julian Draxler genießt in Paris wirklich hohe Wertschätzung. Bei Julian Brandt ist es so, dass er in den letzten Spielen eine gute Entwicklung gemacht hat", sagte Flick. Auch der Freiburger Günter war von Flick bislang nicht nominiert worden, der 28-Jährige gehörte unter Joachim Löw ohne Einsatz zum EM-Kader im Sommer.

U21-Europameister Nmecha glänzte zuletzt beim VfL Wolfsburg und ist eine Alternative im Sturm, da Timo Werner ebenso wie Emre Can und Lukas Klostermann verletzt ausfällt. "Er ist sehr aktiv und kann den Ball gut behaupten. Er ist körperlich kein Horst Hrubesch. Er hat eine andere, spielerische Art", sagte Flick.

Die DFB-Auswahl wolle sich "mit zwei Siegen aus dem Jahr verabschieden", so der Bundestrainer. Allerdings geht es gegen Liechtenstein und Armenien nicht ausschließlich um ergebnisorientierten Fußball. "Unsere Idee war, in diesem Jahr noch einmal den ein oder anderen dazuzunehmen, um ihn noch einmal zu sehen, wie er sich in der Mannschaft, in der Gruppe gibt. Aber natürlich auch auf dem Trainingsplatz", sagte Flick. "Wir haben für uns die Chance gesehen. Wir haben dann vier Monate kein Spiel."

Mats Hummels fehlt erneut aufgrund seiner Knieprobleme in Flicks Aufgebot. Dafür kehrt İlkay Gündoğan nach überstandener Verletzung zurück. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hatte die DFB-Auswahl bereits im Oktober gelöst.