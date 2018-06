Sport

Netzreaktionen zum DFB-Drama: "Kroos hat Schweden zlatanisiert"

Gegen Schweden droht der DFB-Elf die ultimative Schmach: Das Aus noch in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Und zwar als Titelverteidiger. Dann aber kommt Marco Reus. Beziehungsweise dessen Knie. Und natürlich: Toni Kroos. Das Netz leidet mit.

Ein Wahnsinn, den die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in 95 Minuten Spielzeit des zweiten Gruppenspiels bei der Weltmeisterschaft gegen Schweden zeigt. Mit seinem Freistoß zum 2:1-Endstand in der letzten Minute der Nachspielzeit verhindert Toni Kroos den deutschen Super-GAU, das Fast-Aus in der Vorrunde des Turniers in Russland. Abwehrchef Mats Hummels, der wegen einer Verletzung am Nackenwirbel nicht mitspielen konnte, sagt anschließend: "Ich hab laut geschrien, dass er flanken soll. Dafür darf ich mir jetzt einiges anhören in der Kabine." Wir halten fest: Gut, dass Kroos nicht auf ihn gehört hat. Und was meint das Netz? #AlterSchwede:

Da gab's die Reaktionen von Minute eins bis zweiunddreißig ...









... dann kam Marco Reus ...







... und dann kam Zlatan Ibrahimovic. Ehhh Verzeihung, Toni Kroos.









Quelle: n-tv.de