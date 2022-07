Wer bei den Kameras keine allzu großen Ansprüche stellt, hat eine große Auswahl an guten und günstigen Smartphones.

Stiftung Warentest prüft 40 aktuelle Smartphones. Die Testsieger kosten mehr als 1000 Euro, der Preistipp nur 350 Euro. Gute Geräte gibt's aber auch schon für 200 Euro.

Für manche Nutzer muss es einfach das beste Smartphone sein, viele achten auf ein top Preis-Leistungs-Verhältnis, andere suchen ein gutes, aber auch möglichst günstiges Gerät. In der jüngsten Übersicht der Stiftung Warentest mit 40 in diesem Jahr getesteten Modellen gibt es für jeden Anspruch das passende Handy.

Dreifacherfolg für Samsung

Die aktuelle Nummer 1 ist das Samsung Galaxy S22 Ultra mit dem Qualitätsurteil 1,7. Es hat ein sehr gutes 6,8 Zoll riesiges Display, eine starke Kameraausstattung und schneidet auch bei Grundfunktionen, Handhabung, Ausdauer und Stabilität gut ab. Dafür müssen Käufer allerdings tief in die Tasche greifen, das Top-Smartphone kostet im Online-Handel durchschnittlich 1250 Euro.

Rund 200 Euro weniger muss man für das Samsung Galaxy S22+ hinblättern, das mit dem Qualitätsurteil 1,8 den zweiten Platz einnimmt. Sein Bildschirm ist mit 6,1 Zoll deutlich kleiner und die Akku-Leistung ist nur befriedigend. Ansonsten wurde das Gerät aber ebenfalls in allen anderen Kategorien mindestens gut bewertet.

Auch das einfache Samsung Galaxy S22 hat es aufs Warentest-Treppchen geschafft. Den dritten Platz muss es sich allerdings mit dem Google Pixel 6 und dem Oppo Find X5 Pro teilen, die ebenfalls die Gesamtnote 1,9 erhielten.

Das Galaxy S22 hat unter den dreien die beste Kamera, hält aber nicht so lange durch wie die beiden Konkurrenten. Die größte Ausdauer zeigt das Find X5 Pro, seine Handhabung konnte aber nicht ganz überzeugen. Das Pixel 6 wurde in keiner Kategorie am besten bewertet, bekam dafür aber durchgehend gute oder sehr gute Noten.

Honor ist Preistipp

Der Preistipp der Stiftung Warentest ist das Honor 50. Obwohl es im Schnitt nur 350 Euro kostet, konnte es mit der Gesamtnote 2,0 die viertbeste Bewertung erzielen. Bei ihm loben die Prüfer "einen der besten Akkus im Test", das Display erwies sich ebenfalls als sehr gut. Auch in den weiteren Kategorien kann das Honor 50 mit den Testsiegern mithalten, lediglich seine Kameraausstattung ist nur befriedigend.

Das günstigste Gerät mit einem guten Kamera-Ergebnis ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE, das das Qualitätsurteil 2,2 erhielt. Es ist mit 330 Euro noch preiswerter als das Honor 50 und bietet ebenfalls eine ausgezeichnete Ausdauer. Seine kleine Schwäche ist die Handhabung, die Warentest nur "befriedigend" bewertete.

Preiskracher von Xiaomi und Samsung

Aus dem gleichen Haus kommt das Xiaomi Redmi Note 11, das schon für knapp 200 Euro zu haben ist, aber trotzdem die Gesamtnote 2,2 erreichte. Abstriche müssen Käufer lediglich bei der Kameraausstattung und der Handhabung machen, die lediglich mit "befriedigend" benotet wurden. Dafür glänzt das Gerät mit einem sehr guten Display und mit der besten Akku-Leistung aller Testkandidaten.

Noch günstiger, aber mit dem Qualitätsurteil 2,5 auch gerade noch gut ist das Samsung Galaxy A13 für schlappe 185 Euro. Display, Ausdauer, Handhabung und Stabilität sind gut, aber neben den Kameras schnitten auch die Grundfunktionen nur befriedigend ab. Zu ihnen gehören Sprachqualität, Netzempfindlichkeit, WLAN-Verbindung, Rechenleistung und Ortung.