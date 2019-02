Google, Apple oder Microsoft haben das Thema "autonomes Fahren" schon länger auf dem Zettel, nun will auch Amazon mitmischen. Der Tech-Riese steigt bei Aurora Innovation ein, einem Spezialisten für selbstfahrende Fahrzeuge.

Amazon verbreitert seine Aktivitäten und investiert jetzt auch massiv in das autonome Fahren. Die auf selbstfahrende Fahrzeuge spezialisierte US-Firma Aurora Innovation teilte mit, sie habe in einer jüngsten Investitionsrunde Zusagen in der Gesamthöhe von 530 Millionen Dollar (467 Millionen Euro) eingeholt. Darunter sei eine "beträchtliche" Summe von Amazon.

Aurora ist erst zwei Jahre alt. Das Unternehmen wurde von früheren Managern der Technologie- und Internetunternehmen Google, Tesla und Uber gegründet. Amazon erklärte zu seiner neuesten Investition, der Konzern sei "begeistert" von den Möglichkeiten, welche die Zukunftstechnologie des autonomen Fahrens biete. Die Höhe seiner Investition bei Aurora bezifferte Amazon nicht. Aurora entwirft die Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge, baut die Wagen aber nicht selber. Anfang 2018 hatte die Startup-Firma eine strategische Partnerschaft mit Volkswagen verkündet.

Amazon hat seinerseits in den vergangenen Jahren seine Geschäftsfelder zunehmend über den Onlinehandel hinaus erweitert. Der Konzern bietet mit Prime Video einen Streamingdienst an, für den er eigene Serien produziert, 2011 ging Drive an den Start, ein eigener Cloud-Service, der Kunden die Datenspeicherung ermöglicht. 2017 übernahm Amazon außerdem die US-Biosupermarktkette Whole Foods.