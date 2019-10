Beyond Meat schraubt erneut sein Umsatzziel für das Gesamtjahr nach oben.

Beyond Meat sackt erstmals sattes Plus ein

Hype um vegane Burger Beyond Meat sackt erstmals sattes Plus ein

Der Vegan-Burger-Produzent Beyond Meat wartet im abgelaufenen Quartal erstmals mit einem Gewinn auf. Aber auch das Umsatzplus von 250 Prozent überzeugt die Analysten. Es folgt ein erneut ein angehobener Ausblick. Die Aktie fällt dennoch.

Der amerikanische Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat zum ersten Mal einen Gewinn eingefahren und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut an. Die vegane Burgerfirma meldete einen Quartalsüberschuss von 4,1 Millionen Dollar oder 6 Cents pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 9,3 Millionen Dollar oder 1,45 Dollar pro Aktie ein Jahr zuvor. Analysten hatten mit einem Gewinn von 3 Cent je Aktie gerechnet.

Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 250 Prozent auf 91,96 Millionen Dollar und überstieg damit die Erwartungen der Wall Street von 82,2 Millionen Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Dank der guten Quartalszahlen wurde auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr bereits zum zweiten Mal nach oben korrigiert: zunächst wurden 240 Millionen Dollar prognostiziert, dann 265 Millionen Dollar und nun soll sich der Nettoumsatz auf 275 Millionen Dollar belaufen.

Auch McDonald's mischt mit

Die Steigerung des Umsatzes liegt am Hype um vegane Burger, der letzten Monat auch die weltweit größte Burger-Kette ansteckte: McDonald's teilte mit, dass es ein "Pflanzen-, Salat- und Tomaten-Sandwich" in Kanada mit Beyond Meat Patties testen würde. McDonald's schließt damit zu den Wettbewerbern wie Tim Hortons, KFC und Dunkin' Donuts auf, die den Beyond-Burger bereits im Angebot haben.

Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz auf dem Markt der Fleischersatzhersteller gaben die Kalifornier an, zukünftig mehr Rabatt- und Werbeaktionen anzubieten. Die Rabatte stiegen im abgelaufenen Quartal um rund 254 Prozent. Auf die Ankündigung folgte im erweiterten Handel ein Einbruch der Aktie um mehr als 6 Prozent.