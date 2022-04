Twitter und Elon Musk - diese Beziehung ist durchaus angespannt. Nun dürfte sie noch lebhafter werden. Denn der Multimilliardär hat ein großes Aktienpaket gekauft.

Der Twitter-Kurs geht vor Börsenstart in den USA durch die Decke, doch das dürfte bei der Führung rund um Unternehmenschef Parag Agrawal nicht für grenzenlose Freude sorgen. Denn das Kursplus von bis zu 25 Prozent liegt daran, dass Elon Musk bei Twitter eingestiegen ist. Der reichste Mensch des Planeten ist schon öfter über Twitter hergezogen.

Musk hat einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht SEC zufolge 9,2 Prozent der Anteile gekauft und ist damit der größte Aktionär des Unternehmens. Es dürfte außer Zweifel stehen, dass der Tesla-Gründer das nutzen wird, um Einfluss auf Twitter zu nehmen und den Vorstand unter Druck zu setzen.

Musk ist viel auf Twitter unterwegs und hat dort rund 80 Millionen Follower. Doch seiner Meinung nach untergräbt das Netzwerk die Demokratie, indem es sich nicht an die Grundsätze der Meinungsfreiheit halte. Heißt übersetzt: Twitter geht Musk zufolge zu stark gegen Inhalte vor. Diese Kritik wird in den USA vor allem von Konservativen und Libertären geäußert, etwa im Zusammenhang mit falschen oder sehr zweifelhaften Informationen über das Coronavirus. Musk hatte in der Anfangszeit der Pandemie selbst die Gefahren durch das Virus heruntergespielt - und kritisierte die Covid-Einschränkungen in Kalifornien als "faschistisch".

Erst vor rund einer Woche ließ Musk bei Twitter darüber abstimmen, ob der Dienst sich rigoros an den Grundsatz der Redefreiheit halte. "Die Konsequenzen dieser Umfrage werden bedeutend sein", schrieb er dazu. Dabei hatte er gedroht, selbst eine Alternative aufzubauen. In der Umfrage befanden 70 Prozent, dass Twitter aus ihrer Sicht die Redefreiheit nicht konsequent genug umsetze.

Vor diesem Hintergrund stieg Musk nun bei Twitter ein. Der Multimilliardär kann sich das locker leisten: "Bloomberg" schätzt sein Vermögen auf rund 273 Milliarden Dollar. Twitter kommt auf einen Börsenwert von immerhin rund 30 Milliarden Dollar.