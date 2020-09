In einer Volksabstimmung erhöhen die Genferinnen und Genfer den örtlichen Mindestlohn auf umgerechnet 21 Euro pro Stunde. Bei einem Vollzeitjob sind das rund 3800 Euro im Monat. In Deutschland wäre das ein durchschnittliches Gehalt, doch die Sache hat einen Haken.

Rund 21 Euro ist der neue Mindeststundenlohn in Genf in der Schweiz. Darunter ist in der Stadt am Genfersee nach Überzeugung der Gewerkschaften kein Leben in Würde möglich. Wählerinnen und Wähler stimmten bei der Volksabstimmung zum Stundenlohn am Sonntag zu. Das entspricht bei einem Vollzeitjob mit den in Genf üblichen 42 Stunden 3800 Euro brutto im Monat.

In Deutschland liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro, das durchschnittliche Bruttogehalt eines Vollzeitbeschäftigten bei knapp 4000 Euro. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in der Schweiz auch ungleich höher. Das gilt besonders für Genf, dem europäischen Standort der Vereinten Nationen mit Tausenden gut bezahlten Beamten.

Milch, Brot, Eier, Käse, Salat, Bier sind in Genf mehr als doppelt so teuer wie in Deutschland. Bei Schweizer Arbeitgebern gibt es anders als in Deutschland keinen Zuschuss zur Krankenkasse. Zu den Gebühren kommt eine hohe Eigenbeteiligung bei Arztbesuchen und Medikamenten.

Das Medianeinkommen liegt in der Schweiz bei umgerechnet etwa 6000 Euro - das heißt, die Hälfte der Löhne und Gehälter liegen darüber, die andere Hälfte darunter.