Auch nach Ostern bleiben viele Regeln rund ums Reisen unklar. Die Menschen wollen reisen, es ist aber kompliziert oder verboten. Der Vater der Last-Minute-Reisen, L'Tur-Gründer Kögel, übt scharfe Kritik an der Bundesregierung. Davon Mallorca-Urlaubern jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, hält er nichts.

Er ist ein Urgestein der deutschen Touristik und er gilt als Vater der Last-Minute-Reisen: Karlheinz Kögel. Der L'Tur-Gründer hat schon Vulkanausbrüche, Airline-Pleiten und Einbrüche nach Terroranschlägen erlebt. Die Covid-19-Pandemie aber ist für ihn die schwerste Krise. Trotzdem glaubt Kögel fest daran, dass das Geschäft mit dem Urlaub bald zurückkehren wird. "Es wird einen Hunger nach Reisen geben. Die Leute sitzen auf gepackten Koffern", sagt Kögel im Podcast "Die Stunde Null". "Inzwischen rappeln sich alle wieder hoch.“

Der Gründer des Last-Minute-Anbieters L'Tur Karlheinz Kögel. (Foto: picture alliance / dpa)

Der Unternehmer und Manager, der über seine 2011 gegründete HLX-Gruppe Portale wie Eurowings Holidays betreibt, hält nichts davon, Mallorca-Urlaubern jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. "Mallorca ist ein Synonym für Freiheit", sagte er. "Wer fliegen will und die Bestimmungen einhält, der soll auch fliegen." Es sei nicht Aufgabe des Staates zu regulieren, wer welche Reiseziele ansteuern dürfe.

An der Rolle der Bundesregierung in der Pandemie lässt Kögel kein gutes Haar. "Die Politik schürt die Verunsicherung noch. Im Moment ist es eine große Katastrophe", sagte er. Zudem werde seine Branche nicht ausreichend ernst genommen und daher kaum unterstützt. Nach eigenen Aussagen lag der Umsatz in Kögels Unternehmen im Jahr 2020 um 82 Prozent unter Vorjahr - bei einem hohen Millionenverlust. "Das mobilisiert aber auch, dazu ist man Unternehmer", sagte er. "Ich werde bis zum letzten Atemzug kämpfen."

