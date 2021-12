Das Zertifizierungsverfahren von Nord Stream 2 liegt derzeit auf Eis. Der Chef der Bundesnetzagentur glaubt deshalb nicht, dass die Gaspipeline in den kommenden sechs Monaten in Betrieb gehen wird. Denn vor einer Prüfung der Leitung müssten noch einige bürokratische Hürden überwunden werden.

Die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wird voraussichtlich nicht im ersten Halbjahr 2022 möglich sein. "Entscheidungen wird es nicht im ersten Halbjahr geben", sagte der Präsident der Bonner Bundesnetzagentur, Jochen Homann, mit Blick auf die nötige Zulassung der Pipeline.

Die Nord Stream AG habe die von der Netzagentur verlangte Neugründung einer deutschen Tochter eingeleitet. "Das hat sie angekündigt und wir haben den Zertifizierungsprozess unterbrochen." Dieser werde fortgesetzt, wenn die entsprechenden Unterlagen bei der Behörde so eingereicht seien, dass sie prüffähig seien. "Das haben wir nicht in der Hand", sagte er.

"In dem Moment, an dem die Unterlagen bei uns eingehen, beginnt die Prüffrist wieder zu laufen." Danach gehe das Ganze an die Europäische Kommission, die auch noch einmal viel Zeit habe, sich mit Nord Stream 2 zu befassen. Entscheidungen werde es daher nicht in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres geben.

Die Bundesnetzagentur hatte im November mitgeteilt, ihr Freigabeverfahren für die Pipeline zwischen Russland und Deutschland vorläufig ausgesetzt zu haben. Ohne eine Zertifizierung darf kein Gas durch die Rohre gen Deutschland strömen. Die Bundesnetzagentur sei zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Zertifizierung eines Betreibers nur dann in Betracht komme, wenn dieser in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei, begründete sie ihre Entscheidung. Die Betreibergesellschaft sitzt allerdings in der Schweiz.

Die USA, aber auch Polen und die Ukraine wollen keine Inbetriebnahme von Nord Stream 2, die Russland direkt mit Deutschland durch die Ostsee verbindet. Bemängelt wird eine mögliche Abhängigkeit Deutschlands und Europas vom russischen Gas auch vor dem Hintergrund des Konflikts Russlands mit der Ukraine. Sie setzen auch auf eine Kursänderung Deutschlands durch die neue Bundesregierung.