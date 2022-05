Wie investiere ich in digitale Vermögenswerte? Was muss ich beachten, wenn ich Bitcoin kaufen möchte? In der neuen Folge des Podcasts "What the Finance?" erklärt Krypto-Expertin Katharina Gehra, wie man sich sicher auf der Blockchain bewegt.

Blockchain und Kryptowährungen spalten die Finanzwelt. Für die einen ist es eine Technologie, die das Potenzial hat, das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem zu transformieren. Für die anderen ist es eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt. Katharina Gehra von Immutable Insight gehört zu den Menschen, die vor allem die positiven Aspekte sehen.

"Die Blockchain ist eine Weiterentwicklung des Internets - mit mehr Sicherheit", sagt sie im Podcast "What the Finance?". "Wenn ich heute Onlinebanking mache, gehe ich ein größeres Risiko ein, als wenn ich Werte auf der Blockchain habe."

Wie kann das angesichts einer Welle von Krypto-Hacks sein? Viele Coins werden in Onlinebörsen oder auf unterschiedlichen Plattformen gehalten. Deutlich sicherer sei die Aufbewahrung in einer sogenannten Cold-Wallet, sagt Gehra: ein privates Speichermedium, das den Schlüssel zum Krypto-Vermögen enthält, gleichzeitig aber nicht dauerhaft mit dem Internet verbunden ist.

Der Nachteil? Nur der oder die Besitzerin kennt das persönliche Passwort. Dieses darf man dann allerdings nicht vergessen, denn es gilt: No keys, no coins!