Größtes Vorkommen seit 30 Jahren Riesiges Ölfeld in Mexiko entdeckt

In Ciudad del Carmen wird ebenfalls Öl gefördert. Doch der Trend war zuletzt rückläufig.

Die Ölproduktion in Mexiko fällt in den vergangenen Jahren wegen fehlender Investitionen in moderne Technik stetig. Doch nun hofft die Regierung auf eine Trendwende. Denn im Südosten Mexikos wird ein riesiges Ölvorkommen entdeckt.

Im Südosten von Mexiko sind die größten Ölvorkommen der vergangenen 30 Jahre entdeckt worden. Das Feld Quesqui im Bundesstaat Tabasco verfügt über bestätigte und mögliche Reserven, die 500 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl entsprechen, teilte der staatliche Energiekonzern Pemex mit.

In zwei Jahren könnten dort täglich bis zu 100.000 Barrel Öl gefördert werden, sagte Präsident Andrés Manuel Lopez Obrador bei einem Rundgang. "Die Ölindustrie ist fundamental für die Entwicklung Mexikos."

Die mexikanische Regierung hofft, mit der Entdeckung des Ölfeldes eine Trendwende einleiten zu können. Aufgrund fehlender Investitionen in moderne Technik fällt die Ölproduktion in dem lateinamerikanischen Land seit 14 Jahren stetig. Während 2004 in Mexiko täglich noch 3,4 Millionen Barrel gefördert wurden, waren es zuletzt nur noch 1,7 Millionen Barrel.