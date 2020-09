Rally an der Wall Street: Die US-Wirtschaft scheint sich immer nachhaltiger von der Coronavirus-Krise zu erholen.

Die US-Aktienmärkte kennen derzeit nur eine Richtung: Aufwärts. Nasdaq und S&P 500 erklimmen neue Allzeithochs. Die Technologieaktien marschieren zudem als große Gewinner der Corona-Pandemie vorneweg.

Ermutigende Konjunkturdaten locken Anleger an die Wall Street zurück. Der Technologie-Index Nasdaq stieg um 1,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 11.939 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent und notierte mit 3526 Zählern ebenfalls so hoch wie nie. Der US-Standardwerteindex Dow Jones wuchs um 0,8 Prozent (28.645 Punkte). Mut machte Investoren unter anderem der überraschend starke Anstieg des Stimmungsbarometers der Einkaufsmanager aus der US-Industrie. Der Index erreichte das höchste Niveau seit rund eineinhalb Jahren. Sein chinesisches Pendant kletterte sogar auf den höchsten Stand seit 2011. "Die US-Wirtschaft scheint sich immer nachhaltiger von der Coronavirus-Krise zu erholen", sagte Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB. Hoffnungsfroh stimme ihn vor allem der kräftige Anstieg der Neuaufträge.

Bei den Aktienwerten sorgte Zoom mit einem Rekord-Kurssprung von mehr als 40 Prozent auf ein Rekordhoch für Furore. Der Spezialist für Videokonferenzen vervielfachte Quartalsumsatz und -gewinn und schraubte seine Gesamtjahresziele nach oben. Die Zahlen seien aus einer anderen Welt, kommentierte Analyst Matt VanVliet vom Brokerhaus BTIG. Das Unternehmen lasse die Konkurrenz weit hinter sich. Er stufe die Papiere mit einem Kursziel von 500 Dollar auf "Buy" hoch.

Im Windschatten vom Zoom fuhren die Titel weiterer Unternehmen, die Software für das Arbeiten im Homeoffice anbieten. Der Messaging-Dienst Slack, die Cybersicherheitsfirma Crowdstrike oder DocuSign, ein Spezialist für digitale Unterschriften, verbuchten Kursgewinne von bis zu 20 Prozent.

Die Aktien von Apple stiegen um fast vier Prozent auf ein Rekordhoch von 133,18 Dollar. Einem Medienbericht zufolge will der Konzern in diesem Jahr 75 Millionen iPhones mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G absetzen. Die Papiere des Mobilfunkchip-Spezialisten Broadcom gewannen zeitweise mehr als 3,5 Prozent und waren mit 359,54 Dollar ebenfalls so teuer wie nie.

Zu der Gruppe der Werte mit neuen Kursrekorden gesellte sich auch Walmart. Der Einzelhändler stellte sein neues Kundenprogramm vor, mit dem er dem Online-Rivalen Amazon Kunden abjagen will. Für 98 Dollar im Jahr bietet das Unternehmen "Walmart Plus"-Mitgliedern kostenlose Lieferungen, Rabatte für Benzin und Einkäufe ohne Wartezeiten an den Kassen. Die notwendigen Investitionen würden den operativen Gewinn zwar kurzfristig schmälern, sich langfristig aber auszahlen, kommentierte Analyst Christopher Mandeville von der Investmentbank Jefferies. Walmart-Titel stiegen um 6,3 Prozent. Die Aktien des Tankstellen-Betreibers Murphy USA, der sich am "Walmart Plus"-Programm beteiligt, rückten knapp 1,9 Prozent vor.