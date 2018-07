Wissen

Jahrhundert-Ereignis am Himmel: Countdown zur Mondfinsternis läuft

Deutschland steht ein außergewöhnliches Spektakel am Nachthimmel bevor: Bei bestem Sommerwetter und hochsommerlichen Temperaturen wird sich der Mond am Abend blutrot verfärben. Astronomen erwarten ein extrem seltenes Ausnahmeereignis.

In wenigen Stunden werden sich überall in Mitteleuropa Kameras, Ferngläser und optische Spezialinstrumente der Astronomen in den Nachthimmel richten: In den Abendstunden steht nach Berechnung von Experten eine spektakuläre Mondfinsternis an. Es wird die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts sein.

Auf seiner Bahn um die Erde wird der Mond demnach gegen 19.00 Uhr (MESZ) in den Halbschatten der Erde eintreten. Die hochsommerliche Wetterlage verspricht - je nach Standort des Beobachters - ausgezeichnete Bedingungen für eine stimmungsvolle Himmelschau mit einem blutrot schimmernden Mondaufgang, in einer extrem seltenen Konstellation mit dem Planeten Mars.

Im Süden Deutschland wird der teilweise verdunkelte Mond ab 20.48 Uhr zu sehen sein. Neun Minuten später, gegen 20.57 Uhr, ist der Mondaufgang auch von Berlin aus zu sehen. Ganz in der Nähe des ungewohnt dunkel erscheinenden Erdbegleiters wird zudem ein ebenfalls rot leuchtende Punkt am Himmel auftauchen.

Auf seiner Umlaufbahn um die Sonne befindet sich der Planet Mars derzeit genau in Opposition. "Das heißt, Sonne, Erde und Mars bilden genau eine Linie. Wenn die Sonne untergeht, erscheint der Mars am Himmel", erklärte Tim Florian Horn, Direktor des Zeiss-Großplanetariums in Berlin im Gespräch mit n-tv.de.

Die totale Mondfinsternis können Beobachter in Deutschland etwa 103 Minuten lang genießen. Die Phase der sogenannten Totalität, in der sich der Mond komplett im Kernschatten der Erde befindet, beginnt gegen 21.30 Uhr. Der Planet Mars wird dabei so hell und so groß erscheinen wie zuletzt vor 15 Jahren.

Für das Himmelsereignis müssen Sternengucker diesmal keine komplett schlaflose Nacht in Kauf nehmen. Der Zeitplan der Finsternis kommt den Zuschauern entgegen: Bis Mitternacht ist das Spektakel vorüber. Gegen 0.19 Uhr tritt der Mond aus dem Schatten der Erde heraus und leuchtet wieder mit seinem gewohnt bleichen Schimmer.

Quelle: n-tv.de